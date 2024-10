Kicillof reiteró su llamado a la unidad y aseguró: "Quintela no es mi candidato"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que no se pronunciará a favor de ninguna lista que disputan la presidencia del Partido Justicialista.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , reiteró su llamado a la unidad en la interna por la presidencia del Partido Justicialista, afirmó que su par de La Rioja, Ricardo Quintela, "no es mi candidato" y que "la única pelea" que pone "cuerpo y alma es contra (el presidente, Javier) Milei y sus políticas de exclusión y crueldad".

Al igual que hizo en el acto en Berisso por el Día de la Lealtad, el mandatario provincial sostuvo que no le interesa participar de la interna del PJ -que reconoce como fuerza política para liderar "una alternativa amplia y democrática al nefasto proyecto que encabezan Milei y Macri"- "ni directa ni indirectamente".

Sobre la competencia entre las dos listas del partido, encabezadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Quintela, respectivamente, Kicillof sostuvo: "Mi deseo y mi posición es que se logre un encuentro, un diálogo, y se evite una innecesaria competencia interna. Ambos proponen dos puntos centrales: nítida oposición a Milei y convocatoria a la unidad". Además, manifestó su preocupación por cómo la ultraderecha se aprovecha de "nuestros debates internos".

"A horas del cierre, vuelvo a expresar mi voluntad: ¡unidad, unidad respetuosa, unidad peronista!", dijo.

Argentina atraviesa una situación muy grave, nuestro pueblo está siendo agredido por un Gobierno Nacional desertor que ataca a la Universidad Pública, destruye los derechos, favorece el saqueo de nuestros recursos, fomenta…

Interna del Partido Justicialista

De esta forma, el gobernador no se pronunció a favor de la lista de CFK, pero aclaró que Quintela no es su candidato. "Es un gobernador y un dirigente que viene enfrentando, con un coraje que no abunda, las políticas de Milei desde una provincia alejada de los medios y las redes porteñas. Es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo “subo o bajo”, pero sobre todo es un gran error atacarlo. La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados".

Y continuó: "Pareciera que no se registra del todo lo que está pasando en el país y en nuestra fuerza política: hay enojos, diferencias y desacuerdos. Esos reclamos, esos enojos deben ser escuchados con humildad y de ninguna manera pueden ser descalificados como signos de traición".

Respecto a las críticas que ha recibido al interior del peronismo en los últimos días, Kicillof afirmó que le "cuesta entenderlo", pero "no tuve ni tengo la necesidad de agredir a nadie para expresar el reclamo de un mayor respaldo al gobierno provincial. Sobre quienes forman parte del gabinete, estoy orgulloso del trabajo que vienen haciendo y que deseo que sigan realizando".

Alternativa

"Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco. Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento", expresó.

Y finalizó: "Espero que el Partido Justicialista dedique toda su energía a fortalecer el escudo y la alternativa que tanto necesita nuestro pueblo".