Viralizó un audio falso y la Justicia la hizo desmentirlo

La Jefatura Departamental Diamante impulsó que el caso transite una vía judicial, donde surgió una resolución novedosa, ejemplificadora y que sienta precedente: se le impuso a quien grabó el audio que se retracte públicamente, informó Estación Plus.

El audio del problema

El Jefe Departamental Diamante, Esteban Allegrini, explicó que "todo comenzó con un audio que se volvió viral, en el que una señora daba cuenta que un menor había sido interceptado por dos sujetos -identificando a uno de los aludidos-, que a punta de cuchillo habrían protagonizado un robo de pertenencias, en cercanías al polideportivo de Ramírez".

"Es un hecho grave. Nos preocupaba conseguir si existía la víctima, para poder entrevistarnos con ella y conocer qué le pasó, para poder actuar en consecuencia. Ante la ausencia de denuncia alguna y de un dato que pudiera vincularse a un episodio de estas características, dispuse que se investigue la generación del audio de WhatsApp, llegando así a quien lo grabó", especificó el Jefe policial del departamento.

Y agregó: "La señora lo había volcado a un grupo compuesto por familiares y amigos, pero desconocía el hecho. Había replicado 'comentario de comentario de comentarios'".

El funcionario consideró "excelente" que la Fiscalía disponga que por la misma vía social utilizada esta persona "pida disculpas o explique lo que pasó", destacó Allegrini. Y agregó: "No debe ser gratis el mal uso de la tecnología. La irresponsabilidad al viralizar, tiene que tener consecuencias. En general, las irresponsabilidades tienen que tener consecuencias.

Conocido es que este tipo de situaciones de replican en forma cíclica en la mayoría de las localidades, aunque no siempre se arriba a este resultado correctivo. "Yo no la dejo pasar", aclaró el jefe policial y añadió que "desde la justicia hubo una integral interpretación del perjuicio social que genera, expidiéndose rápidamente en un sentido reconstructivo".

Las conciencia sobre lo viral

Reflexionando sobre el efecto de una viralización de estas características, el funcionario sostuvo: "Esas versiones generan falsas sensaciones y después uno dice 'no vayas a la plaza, porque andan robando', y resulta que muchos se privan de ir, pero no es verdad. Son expresiones que terminan provocando un caos o una preocupación innecesaria, dado que muchos padres le empiezan a decir a sus hijos 'no salgas, cambiá el recorrido, esperá que te acompañemos o no vas', y así, de cierta manera se restringe la libertad de la gente. Se instalan ideas que traban el poder compartir los espacios públicos, siendo totalmente infundado".

Asimismo, instó a llevar a la sede policial más cercana toda situación que amerite ser conocida por la fuerza de seguridad: "El delito que no se denuncia no existe. La denuncia es la única herramienta que tenemos para activar los mecanismos judiciales, avanzar en investigaciones e incluso diagramar acciones, en base al mapa del delito que permanentemente vamos actualizando".

"Promovemos el uso responsable de las redes sociales, porque podemos provocar pánico y sensaciones de inseguridad, relatando hechos que no pasaron", concluyó el Jefe policial.