Violento asalto de encapuchados en una estación de servicios

Delincuentes armados asaltaron, pasada la medianoche del martes, la estación de servicio conocida como La Chamarrita, ubicada a la vera de la Autovía Gervasio Artigas, kilómetro 130 al norte de Termas Concepción del Uruguay.

Fuentes policiales señalaron a 03442 que al menos tres sujetos portando armas, llegaron al lugar alrededor de las 0.30 y sorprendieron al playero, al que redujeron mediante amenazas.

Los ladrones, que actuaron con sus rostros cubiertos con pasamontañas, golpearon al trabajador exigiéndole la entrega de la recaudación y lo maniataron con alambres, para luego apoderarse de una considerable suma de dinero en efectivo, tras lo cual se dieron a la fuga.

Se confirmó que el trabajador presentaba lesiones en las manos producto de las ataduras y un golpe en la espalda, pero que, afortunadamente, no revestía mayor gravedad.

Tras el hecho, se movilizó personal policial de Comisaría Tercera (por razones de jurisdicción) y las Divisiones Investigaciones y Criminalística, comenzaron la tarea para tratar de dar con los autores del asalto.

Según publicó 03442, se trabajaba con imágenes de las cámaras de seguridad con conocimiento de la Fiscalía de turno de feria, a cargo de Albertina Chichi.

Robo en San Benito

En horas de la madrugada de ayer se produjo un robo en un local comercial del centro de San Benito, propiedad del conocido camarógrafo y fotógrafo profesional, Mariano Toffolini. Los delincuentes se llevaron dos cámaras fotográficas profesionales, una Cannon y una Nikon, un CPU y una notebook HP blanca.

La Policía levantó huellas y hay cámaras de seguridad en la zona que podrían arrojar datos sobre los autores del robo.

Sin embargo, el trabajador busca recuperar el material que se hallaba archivado en la notebook, ya que son registros de eventos sociales encargados por clientes. “Es el valor emocional para la gente que me contrató porque es un recuerdo de ellos”, reflexionó en diálogo con Elonce TV.

“Rompieron el candado de la reja y barretearon la puerta para entrar. Alcanzaron a estar unos minutos en el local y le alcanzó para llevar cosas de valor para mi, sobre todo porque es material de trabajo que he hecho para los clientes y después de esto, no se puede recuperar. Son registros de eventos sociales, son fotos y videos de fiestas de 15 años o bodas que hemos hecho en el último tiempo y que lamentablemente, de no poder recuperar el material”, lamentó.