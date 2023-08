Video: incendio en un minimercado de Paraná

Un minimercado ubicado en calle San Martín al 100 de Paraná, entre Mitre y Malvinas, fue afectado por un incendio en la noche de este lunes. El origen del fuego está en estudio aún en el cuerpo de Bomberos Zapadores de la ciudad, que no descartan que analizan cuál habría sido la falla. En video, el momento del siniestro y el estado en que quedó el frente del local.

En el momento del incendio no había nadie en el local ni en la vivienda ubicada en el piso superior del comercio. Tampoco en las casas vecinas, que se encuentran en obras. Por fortuna no hubo que lamentar daños físicos de ninguna persona.

Desde el destacamento de Bomberos Zapadores se indicó a UNO que los daños materiales no fueron totales aunque sí importantes, y que fueron provocados por efectos del humo y las altas temperaturas, aunque no directamente por las llamas, que fueron apagadas antes de que avancen sobre la totalidad del local. Por esto no fue muy afectada la estructura del lugar, según explicaron.

incendio minimercado parque 2.jpg UNO / Mateo Oviedo

Desde el cuartel de bomberos afirmaron que "se están evaluando las causas y características" del accidente y que "no había muchos indicios de que haya sido intencional", por lo que la investigación se orientaba a la hipótesis de que el fuego haya sido accidental.

"Sospechamos de desperfecto eléctrico en algún electrodoméstico, pero seguimos evaluando detalles", precisaron en declaraciones a este medio.