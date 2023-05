Usura: "Oscar Meynier se aprovechaba de personas vulnerables"

El juez de Garantías de Paraná, Pablo Zoff, comenzó a analizar el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa de Oscar Adrián Meynier, el ex secretario de Hacienda de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) y ex empleado del Departamento Alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la UNER, quien admitió el delito de usura agravada en perjuicio de 130 personas, quienes debían entregar sus tarjetas de planes sociales para que el acusado "se cobre" los intereses desproporcionados.