UOCRA: desalojaron a los usurpadores y los identifican

Una interna en el sindicato de los obreros de la construcción estaría en el trasfondo del violento episodio ocurrido en la mañana de este viernes en la sede de la Uocra de Paraná. Según registró Análisis, un grupo de al menos 30 personas, que aparentemente en su mayoría no serían de la capital provincial, irrumpieron en el local de calle Andrés Pazos 176, provocando daños y destrozos. Intervino la Policia efectuando disparos de postas de goma y arribó al lugar el jefe de la fuerza para mediar.

Caos en el gremio

Fueron varias horas de tensión porque la Policía con la fiscal Jimena Ballesteros debían desalojar el edificio y había temor de que los violentos estuvieran armados y que el panorama se complique aún más.

Pasadas las 14, el jefe de la Policía de Entre Ríos informó: "Hubo un preacuerdo con las partes, homologado frente a la fiscal. La idea era, mas allá de los intereses y los pormenores, tratar de descomprimir para que no llegue a mayores en cuanto a una confrontación".

UOCRA Usurpacion.jpg

Después del desalojo

González señaló que dentro de la sede gremial había "más de 30 personas".

"En lo sindical no negocié nada. Lo que le hice saber a las partes es que por el clima de tensión con una previa intervención policial para que no pase a mayores, que cada uno deponga su actitud y poder descomprimir la situación y que después lo solucionen fuera de aquí".

"Se están haciendo palpados, inspección, la Dirección Criminalística hará un relevamiento de los deterioros, los daños y después se hará un informe para Fiscalía".

Según la estrategia planteada por el Ministerio Público Fiscal, la idea fue proponer que ninguno quedara detenido, pero sí debían identificarlos a todos, quienes luego serán citados a declarar para las imputaciones que eventualmente correspondan a cada uno.

Según se pudo observar en el interior, los usurpadores habían preparado varias bolsas de consorcio con documentación y computadoras en su interior que pensaban llevarse.

Además, se secuestraron cuatro vehículos (tres camionetas y un auto) que son propiedad de algunos de estos sujetos, para ser peritados.

Las autoridades de la Uocra local aún no se expresaron oficialmente para dar una explicación del origen del conflicto. Uno de sus dirigentes, Hugo Salazar, había dicho a los medios presentes que “personas que no identificamos con la actividad de la construcción y que no son Paraná, ingresaron y usurparon el gremio. No tienen nada que ver con la actividad de la construcción; son marginales que vinieron de otro lado. Son de Rosario, unas 30 personas, golpearon al trabajador que se disponía a abrir la casa gremial y algunos tienen armas".

Según Análisis, el clima en la Uocra de Paraná venía caldeado desde hacía unas semanas. Hubo amenazas y hasta pasaron hombres y pateaban la puerta de la sede gremial. Las autoridades dicen desconocer la problemática y sostienen que se trata de un sindicato "democrático", a la vez que dijeron esta mañana que sabían que había problemas con estas personas pero no imaginaban que podían animarse a hacer lo que hicieron.