Tras los allanamientos, Varisco negó toda conexión con la causa de "Tavi" Celis

Varisco aseguró que no tiene nada que ver con la causa que investiga a Tavi Celis y explicó que está a disposición del juez para aclarar todas las dudas. Informó que no está imputado e hizo notar que no se ocultó nada desde la comuna, como pasó en otros tiempos.