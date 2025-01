Sergio Urribarri pidió habilitar la Feria Judicial para que se trate su prisión preventiva

El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, pidió que se habilite la Feria Judicial para que se trate su crítica a su encierro preventivo en la cárcel. Lo hizo su defensa integrada por los abogados Fernando Burlando, Javier Ignacio Baños y Leopoldo Cappa, en el contexto de la Impugnación Extraordinaria que interpusieron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia para que trate la prisión preventiva en la cárcel, dispuesta por la Cámara de Casación Penal de Paraná, mientras la sentencia no está firme. Los defensores adhirieron a los fundamentos de la defensa de Juan Pablo Aguilera y requirieron se habilite la Feria Judicial.

Fuentes judiciales confirmaron a APF que el viernes 3 de enero de 2025, la defensa de Sergio Urribarri -el dos veces ex gobernador condenado por cinco hechos de corrupción junto a otros ex funcionarios de sus gestiones y particulares-, a cargo de Fernando Burlando, Javier Ignacio Baños y  Leopoldo Cappa, solicitó la habilitación de feria para que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia resuelva de manera inmediata, porque lo que está en juego es la libertad de una persona inocente hasta que la sentencia que lo condenó quede firme, el recurso presentado contra la resolución de la Cámara de Casación de Paraná que hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) disponiendo que Urribarri y el ex empleado legislativo y operador político, Juan Pablo Aguilera, esperen en prisión que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resuelva sobre el fondo de la cuestión. La Corte no tiene plazos para resolver.