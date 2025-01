San Benito: una joven denunció un grave hecho de acoso callejero

Afortunadamente, la joven fue auxiliada por varias personas que pasaban por el lugar. “Quiero agradecer de todo corazón a esas tres personas que me ayudaron a levantarme, al chico de la moto que no dudó en frenar enseguida y a los dos serenos de las canchas de enfrente a Chapino, que también salieron a ayudarme. Ojalá vean este mensaje porque se lo agradezco de todo corazón”, expresó la víctima a través de redes sociales.

A pesar del susto y los golpes en su rostro y rodilla, Jezabel agradeció que no hubo lesiones graves. Según relató, el agresor desapareció rápidamente del lugar y no pudo ser identificado, aunque un joven en moto intentó localizarlo, sin éxito, y se dirigió hasta la comisaría para informar lo sucedido.

Pedido a la comunidad

La joven instó a la comunidad a tener precaución, especialmente en la zona cercana al club Chapino, donde, según mencionó, las calles están completamente oscuras durante la noche. Además, alertó a otras mujeres a no caminar o andar en bicicleta solas en la vía pública.

Tras el incidente, Jezabel acudió al dispensario local para recibir atención médica y denunció lo sucedido ante las autoridades, aunque debido a la falta de detalles sobre la apariencia del agresor, no pudo proporcionar muchos datos específicos.

La joven concluyó su testimonio en las redes sociales pidiendo a la comunidad estar alerta y aseguró que su principal intención al contar su experiencia es evitar que otro hecho similar le ocurra a alguien más.

Joven agredida San Benito

Buscan al acosador

Consultada por UNO, la joven comentó que todos los días por la noche vuelve de trabajar desde Paraná y que esta es la primera vez que le ocurre una situación de violencia en la vía pública. Entre otras cosas, lamentó que la zona en la que fue acosada no se encuentre iluminada, cuestión que es aprovechada por agresores o delincuentes para atacar a las personas que pasan por el lugar.

“Cuando llego a la altura del club Chapino veo que este hombre ya estaba bien pegado al lado mío y me estaba manoseando. Por querer sacarlo pierdo el equilibrio y me doy con toda contra el piso. La verdad que ni siquiera lo vi. Esa parte es una oscuridad absoluta”, reiteró la joven, quien se recupera de las lesiones leves que sufrió.

Asimismo, remarcó que “gracias a Dios estaba pasando justo una moto, la cual frenó de golpe y el conductor me ayudó. Después aparecen dos serenos de la cancha de enfrente del Chapino”. Por último, manifestó que espera que su mensajes ponga en alerta a las mujeres que suelen pasaron por la zona y también a las autoridades.

“Siempre veo pasar chicas a esa hora, caminando o en bici, y no quiero que le pase a nadie más”, concluyó. En cuanto a su denuncia, se supo que la policía de San Benito se encuentra realizando las diligencias de rigor para tratar de identificar al hombre que acosó a la joven.

La tarea no parece sencilla, ya que justamente la calle en la que se dieron los hechos no cuenta con cámaras de seguridad. No obstante, se supo que las autoridades realizan un rastreo de imágenes de otras zonas para obtener datos del ciclista acosador.