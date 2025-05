Robaron en la casa del periodista Cristian Bello

A pesar de contar con un portón de entrada, los delincuentes accedieron al lugar por la parte trasera, aprovechando un acceso a través del corazón de la manzana. Se llevaron diversos elementos de trabajo de valor sentimental y profesional para Bello, quien expresó su preocupación, ya que dichos objetos no tendrían utilidad alguna para los ladrones. La Policía de Entre Ríos ya investiga el caso.

"Quedaron grabadas"

“Durante la madrugada, ingresaron dos personas desconocidas que quedaron grabadas en las cámaras de seguridad de la casa. Vivo en un barrio que tiene un portón de entrada pero ingresaron por los fondos, por el corazón de la manzana y se llevaron un montón de elementos de trabajo, que es lo que más me preocupa; son cosas que no le sirven absolutamente a nadie”, indicó Bello en diálogo con El Once.

La mayor pérdida fueron los celulares y dos computadoras: una gris y otra con una carcaza rosada, según explicó. Además, los asaltantes se llevaron mochilas que tenían “documentos, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, que era muy poco”. “Eran personas muy preparadas: con guantes, en medias y pasamontañas”, agregó.

Pide no comprar los elementos robados

De acuerdo a lo que informó, los dispositivos sustraídos están conectados a través del teléfono celular y, por tal motivo, la tecnología de geolocalización les permite tener certeza del lugar en el que se encuentran. “La Policía está trabajando y le decimos a la gente que pudiera haberla encontrado que no la van a poder usar. Tiene nuestras huellas digitales, es la única manera de acceder. Si alguien se la ofrece, no la compren: no le va a servir”, concluyó.

Según se desprende de las imágenes de las cámaras de seguridad, Bello explicó que se observa a una de las personas con un arma en la cintura. Afortunadamente, nadie en la familia advirtió el ingreso de los delincuentes: “No sabemos si era un arma real o no pero hubiera sido terrible en el caso de que alguno hubiera bajado”, afirmó.