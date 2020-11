En Paraná hay un femicidio impune, y al menos un asesino y descuartizador que camina libre entre todos. Esta semana se cumplirán cuatro años del crimen de género que tuvo como víctima a Paola Do Santos, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en el Parque Nuevo. La investigación de la División Homicidios ha avanzado, se consolidó una hipótesis pero aún no hay imputados. El clamor social inicial por el esclarecimiento del hecho se fue apagando. Pero la familia de Paola (su mamá y sus dos hijos), no dejan de averiguar sobre los avances de la causa y de insistir en que no la olviden.