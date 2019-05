Pidieron tres años de prisión condicional para policía que chocó y mató a un hombre

Que los juicios sean público le permite a la sociedad conocer, por ejemplo, los factores que desencadenaron un siniestro vial fatal. Esa trascendencia, que muchas veces molesta, es importante para conocer qué política criminal se aplica en Entre Ríos en los casos de fallecimiento por accidente de tránsito, la principal causa de muerte violenta en la provincia.

Ayer, el juez de Garantías Eduardo Ruhl recibió el acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes que trabajaron en el caso de la muerte de un hombre que iba caminando con su mujer por avenida Almafuerte un domingo 28 de febrero de 2016 y fue atropellado por un conductor que se le vino encima. Luis Alberto Cherniz murió en brazos del conductor Luciano Mateo Ramírez, que bajó a auxiliarlo. Stella Ramona Osuna padeció lesiones graves en todo su cuerpo.

La pena acordada entre el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y los defensores oficiales Jorge Sueldo y Jorge Balbuena fue de tres años de prisión condicional más el doble de inhabilitación para conducir.

El imputado Ramírez, de 33 años, se abstuvo de declarar. Jamás contó qué pasó ese domingo cuando regresaba de trabajar. Los análisis toxicológicos dieron negativo, o sea el conductor no había ingerido ni alcohol ni estupefacientes. Estaba lúcido. Sin embargo, las pericias sobre el accidente revelaron que el conductor pudo haber perdido el control del auto por "distracción con el celular, apnea o somnolencia".

No obstante, lo más grave es que no tenía registro habilitante para conducir un auto y se movilizaba a 79 kilómetros por hora en una avenida en que la máxima permitida es 55.

El juez Ruhl analizará ahora el acuerdo presentado entre las partes, que incluye reglas de conducta por el término de dos años: asistir a un curso sobre educación vial en el transcurso del presente año conforme lo permita la oferta académica de la Municipalidad de Paraná o supletoriamente en cualquier otra entidad, cuya modalidad de cumplimiento será informada a la autoridad judicial. Además realizar tareas no remuneradas por 96 horas anuales a favor de una institución de bien público.





El siniestro y la pericia

El domingo 28 de febrero de 2016 era soleado. Cerca de las 9.45, Ramírez circulaba en un Ford Galaxy en dirección al centro de la ciudad de Paraná. Hacía un rato había salido de trabajar. Cerca de llegar al cruce de la avenida con calle Juan del Campillo perdió el control del auto y chocó a una pareja que caminaba por la vereda de la transitada arteria.

La pericial de la División Accidentología Vial estableció que: (...) el conductor del automóvil marca Ford Galaxy se desplazaba a una velocidad superior a los 79 kilometros por hora en los momentos previos al inicio de la huella del derrape; que conforme al artículo 50 de la Ley Nacional de Tránsito, el conductor debe circular siempre a una velocidad tal que teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo, y la densidad del tránsito tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación; de no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha; que conforme al artículo 6 del Cap. 3º del Decreto municipal Nº 1.212/92 la velocidad máxima en zona urbana de la ciudad de Paraná, para los vehículos que circulan en la avenida Almafuerte es de 55 km/h. (...) El conductor del automóvil marca Ford Galaxy, perdió la maniobrabilidad o control de su unidad de tránsito (zigzagueo entre vehículos), debido a que se vio sorprendido sobre su línea de marcha por la aproximación del automóvil tipo sedán color rojo, esto es debido a que "probablemente" entró en estado de apnea o somnolencia en la conducción o hizo uso indebido del celular, no se puede comprobar técnicamente en esta instrucción ese estado o acción, provocando la falta de atención y consecuentemente, realizó maniobras intrépidas o de esquive para evitar el riesgo inminente sobre su trayectoria, atropellando posteriormente a dos peatones que transitaban correctamente sobre la vereda norte de la avenida".