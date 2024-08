Parricidio de Diamante: la coautora acordó 15 años de prisión

Flavia Rodríguez, quien se encuentra alojada en la Unidad Penal N° 5 de mujeres, es pareja de Daniel Rojas, de 37 años, ex prefecto, a quien la Fiscalía de Diamante le endilga la autoría del doble homicidio agravado por el vínculo. El móvil del crimen fue hacerse de un dinero que tenían sus padres. El acusado se encuentra detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

El doble parricidio de Diamante ocurrido la madrugada del 13 de abril de este año en la vivienda de la pareja, en calle Elio Gieco, entre Ensenada y Falucho, del barrio Nuevo Palermo de Diamante, donde las víctimas fueron golpeados y apuñalados.

AUDIENCIA PARRICIDIO DIAMANTE.jpg UNO / Gonzalo Núñez

Un crimen frente a una niña

En oportunidad de cerrar la investigación, el fiscal Gilberto Robledo dijo que en la causa hay 28 testimoniales y que un testigo ubica a la pareja cerca de la casa de las víctimas previo al hecho. "El señor Rojas tenía llave del inmueble de sus padres. Ingresaron a la casa y cometieron el hecho. En ese lugar estaban la nieta del matrimonio y la sobrina del imputado Rojas. Esta no ha podido declarar en Cámara Gesell. Luego hay una amiga que vive a la vuelta de la casa. Al entrar al lugar, el señor Rojas (la víctima), todavía con vida, le dice que la saque a su nieta. La joven se va en camisón a la vuelta de la casa y la madre de ella llama a la policía. Cuando viene la policía, llega un primer móvil y ve que la señora Rodríguez y el señor Rojas (h) iban a una distancia de 70 metros. En el camino descartaron ropa con manchas de sangre, una llave y un teléfono. Ahí los demoran. Un segundo móvil llegó y el personal ingresó al inmueble", detalló.

Enseguida, remarcó que el delito fue "prácticamente en cuasi flagrancia" y que "ambos han intentado darse a la fuga del lugar y deshacerse de todos los elementos con los cuales cometieron el hecho". "A los dueños de casa los matan en paños menores, es decir, los sorprendieron durmiendo y los mataron. Después se dieron a la fuga", añadió.

En cuanto al rol de Rodríguez en el doble homicidio, el fiscal explicó: "La señora Rodríguez está ubicada en la escena. Tuvo una participación activa por omisión: no se retiró del lugar y no lo persuadió al señor Rojas de no cometer el hecho. Por el contrario, lo acompañó y lo acompañó hasta en la huida. O sea, es coautora del hecho que aquí estamos investigando".

AUDIENCIA PARRICIDIO DIAMANTE 2.jpg UNO / Gonzalo Núñez

Al término de su alocución, el fiscal explicó que la investigación está terminada: "Hay una Cámara Gesell que no se ha podido organizar en función de que la menor, que es la nieta de las víctimas, no pudo declarar por el estado psicológico en que se encuentra. La psicóloga tratante aconsejó que no se la exponga a esa declaración y que se realice más adelante. La causa está terminada; estamos trabajando en la elevación de la causa a juicio y esa testimonial se producirá en el debate o en el momento en que esta joven pueda afrontar el dispositivo de Cámara Gesell".

"También debo decir que hay otra menor que debe ser resguardada. Entiendo que no están dadas las condiciones para una prisión domiciliaria y menos para una libertad. También hemos tenido la información que los sindicados tenían planificado, luego de haber cometido el hecho, darse la fuga a la vecina República del Paraguay, donde el señor Rojas ya tiene un conocido y ya estuvo residiendo hasta el año pasado", completó.