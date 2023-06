Paranaenses estafados por una mueblería trucha que opera en redes sociales

paranaenses estafados por sillas loli 2.jpg

Según lo denunciado por uno de los damnificados de la capital entrerriana, había observado en una página de Instagram el negocio de venta de distintos modelos de sillas para living y jardín. Se vio interesado y se contactó a través de WhatsApp mediante el número 1131630637 con el vendedor y acordó la compra de seis sillas por un monto total de 48.000 pesos. Luego, acordó realizar el pago por medio de transferencia bancaria, en dos operaciones desde su cuenta de Mercado Pago. Una fue el 2 de mayo y otra el 29 del mismo mes, por montos de 24.000 pesos cada una. Ambas transferencias fueron realizadas a la misma cuenta destino de la plataforma Mercado Pago, a nombre de Fernanda Álvarez.

Los estafadores conocen el dicho “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”. Por eso, pusieron un precio bajo al producto que es el gancho, pero montaron un ardid para reducir el margen de sospechas.

Por ejemplo, se explicó que el tiempo entre uno y otro envío de dinero se debió a que el ardid de los estafadores, que ayuda al convencimiento de las víctimas de que se trata de un negocio real, es que piden primero un 50% del precio como seña mientras fabrican las sillas a pedido, y el 50% restante cuando se finaliza el trabajo para el envío del mismo. Incluso, la pantalla del negocio delictivo estaba tan pensada que hasta le enviaron por mensaje una foto de un presupuesto del trabajo encargado.

paranaenses estafados por sillas loli 1.jpg

Luego de realizar las transferencias y rendir los comprobantes correspondientes, desde el falso comercio quedaron en despachar las sillas, aunque nunca lo hicieron y el damnificado se quedó esperando. Luego de realizar una búsqueda en las redes sociales, esta persona supo que había otros que habían sufrido lo mismo en distintos lugares del país y así advirtió que había caído en el engaño. De inmediato, puso el hecho en conocimiento de la Policía.

Luego de esta denuncia, se supo que hay muchos damnificados más de esta misma mueblería trucha en Paraná. Personal da División Delitos Económicos (Dirección Investigaciones), realizó un informe sobre el caso y se encuentran siguiendo rastros para dar con los estafadores.

Según trascendió, que estas personas han sido identificadas ante otras denuncias por estafas en otros sitios del país, pero como ocurre en este tipo de casos, lograr recuperar el dinero mediante una acción judicial es más un dolor de cabeza y más gastos para los damnificados. Algunas veces llegan a acuerdos económicos de reparación, por montos menores a los robados. Mientras tanto, los delincuentes mueven el dinero a través de préstamos u otros instrumentos legales e ilegales que les van dejando ganancia importantes.

paranaenses estafados por sillas loli 3.jpg

En las últimas semanas, en la página de Facebook de Sillas Loli, hubo varios furiosos que escribieron:

“De a poquito fueron estafando a varios”; “Soy uno más de los que se viene comiendo ‘el lunes te las despacho sin falta’, me lo vienen diciendo hace más de dos meses tremendos chantas!!!”; “Hace 3 meses hice un encargue lo cual no me llegó nunca hasta el día de hoy. Mandé un transporte a la dirección que me pasaron y cuando llegaron le dijeron que no estaban listas, lo cual me habían citado el día anterior para retirarlas y así estoy de vueltas en vueltas”.