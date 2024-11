Mesa de dinero: resolvieron el embargo de un auto de alta gama

En el marco de la investigación por una Mesa de Dinero de Paraná, que involucra delitos de asociación ilícita y estafa a una gran cantidad de personas, se desarrolló este viernes una nueva audiencia en los Tribunales. En esta ocasión, el evento no tuvo mayor trascendencia, ya que se resolvió la sustitución de un embargo que pesaba sobre Andrés Ferreyra, titular de la firma JIFA SAS.

Los principales involucrados en la investigación son Andrés Gamarci, Matías Santamaría y Cristian Vital. Como se contó, el mecanismo que se les endilga es que recibían pesos o dólares de los inversores, como así también vehículos y propiedades, y a cambio prometían rendimientos mensuales de entre el 2% al 4% en dólares y la devolución íntegra del capital al finalizar el plazo. Sin embargo, el sistema comenzó a fallar y el dinero no llegó a las personas. Muchas de ellas se presentaron en la justicia, mientras que otras prefirieron negociar la devolución de lo invertido.

Este viernes, el fiscal Santiago Alfieri y un grupo de abogados querellantes informaron sobre un acuerdo alcanzado con José Velázquez, representante legal de Andrés Ferreyra y la firma que administra, JIFA SAS. El acuerdo tiene que ver con la sustitución de un embargo: se desembargaron dos cuentas que la firma tiene en el banco BBVA Frances por una suma total de 17.720.000 pesos y se embargó un vehículo Mercedes Benz B34AMG GTS Coupe modelo 2016, cuyo valor de mercado es superior al monto del dinero en las cuentas de JIFA. Se estima que está valuado en 150 mil dólares.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Paola Firpo, quien tuvo en cuenta el acuerdo celebrado entre las partes. La magistrada dispuso el levantamiento del embargo que pesaba sobre las cuentas de JIFA y el bloqueo y embargo judicial del vehículo de alta gama. Al disponer la medida, especificó que el auto se encuentra en un estacionamiento techado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), permaneciendo la llave y la tarjeta verde en la Unidad Fiscal a cargo de la investigación. "Este embargo y depósito judicial, a la vez, conlleva la prohibición de cualquier tipo de circulación del automóvil", aclaró.

Argumentos

El fiscal Santiago Alfieri explicó que en una primera instancia requirieron el embargo de dos cuentas de JIFA Sociedad Anónima Simplificada, que tiene como socio administrativo a Andrés Ferreyra, porque allí "ingresaron los aportes de inversores por la suma total de 17.720.000".

Explicó que las personas investigadas "le indicaban a los inversores, como cuenta de deposito para el ingreso de capital, una cuenta de titularidad de JIFA, no de San Mar". Está última es la que figura como titular Santa María.

Enseguida, el acusador aclaró que, de momento, Ferreyra no se encuentra imputado. "No hay sospecha de intervención del socio administrador en las maniobras fraudulentas que se están investigando. En el momento del giro normal, San Mar y otras personas imputadas como autoras de los fraudes indicaban estas cuentas de JIFA para el depósito. También indicaban una cuenta del Banco Bica, que todavía no tenemos el contenido, las cuentas corrientes del BBVA", explicó.

"El responsable administrador se presentó y manifestó la liberación de su cuenta, consignando como garantía un vehículo de altísima gama. Afinamos los términos con el abogado Velázquez y entendimos que la maniobra segura era disponer el secuestro del mismo y el embargo en términos registrales", completó.

Por su parte, el abogado Velázquez explicó que la liberación de las cuentas posibilitará que su representado pueda cumplir con sus compromisos de pago a proveedores, entre otras cosas.

Así las cosas, la investigación judicial continúa y se esperan avances con la llegada de informes bancarios y otros documentos de interés para la causa conocida como la Mesa de Dinero.

Qué dice la apertura de causa

En la apertura de causa, el fiscal Alfieri señaló: “El hecho con connotaciones delictivas que corresponde investigar es el siguiente: Si Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María y Cristian Vital, a nombre de Gamarci y de Santa María, así como empleando las firmas San Mar SAS -CUIT 30-71697733-8- y JIFA SAS -CUIT: 30-71743858-9, mantuvieron cuanto menos desde hace cinco años una estructura financiera, en la que recibían fondos de distintas personas otorgando intereses por sobre la cuota de mercado -2.5% mensual en dólares-, con el reintegro del capital una vez vencido el contrato de mutuo suscribiendo en algunos casos pagaré; logrando con promesas de intereses más altos, conservar la masa de capital sin que los inversores lo retiren; continuando con estas maniobras de convicción y engañando a los aportantes, con apariencia de solvencia, se apropiaron de los fondos y cortaron las liquidaciones de intereses desde el mes de julio de 2024, a partir de ese momento comenzaron a eludir pagos y a evitar atender a los clientes, anteponiendo a empleados y a un abogado que daba explicaciones de reestructuración de la empresa, impidiendo la percepción de intereses y negando el retiro del capital, generando un perjuicio por más de cientos de miles de dólares a los damnificados".