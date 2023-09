Marcelo Baridón: para Cusimano, el juez debería pedir licencia

"Pero, me parece que lo mas sano en estos casos, donde hay una persona que trabaja en la justicia ante una denuncia tan grave, que debería apartarse o tomar licencia para no afectar la propia investigación y evitar comentarios sobre corporativismo judicial, que en esta justicia nos ha demostrado durante muchos años que es así" agregó Cusimano en declaraciones a Radio La Voz.

En este sentido, la referente de la entidad, remarcó: "La justicia siempre nos deja el mensaje de impunidad, la última prueba es lo de la Causa Christe, donde lo salvaron en la última instancia de la justicia por ser el hijo de".

Marcelo Baridón: STJ pidió al procurador información sobre la denuncia de abuso

"Esto le hace mucho daño, daña lo que esperamos de la justicia, en vez de acercarla a la sociedad. Es un dejo de sospecha cuando un integrante del sistema de justicia no es condenado y que en algún momento va a ser salvado" opinó.

Dicho esto, explicó: "Espero que todo fluya por los canales debidos, aunque la sospecha siempre está".

Cusimano, más allá de las dudas sobre algunos funcionarios judiciales, reiteró: "Hasta que no se demuestre culpabilidad está en todo su derecho de seguir ejerciendo la profesión", señaló respecto al denunciado.

"Desgraciadamente a los únicos que deja desprotegidos, es a todos los que no pertenecemos a la corporación, a quienes necesitamos de la justicia pero no formamos parte de ella" agregó para referenciar por último: "Nosotros durante mucho tiempo sugerimos que todos los jueces en la carrera judicial debían ser peritados, como cualquier profesional que tiene en sus manos cuestiones tan importantes como la libertad y calidad de víctimas y de los imputados, y es algo que claramente no quieren. Esto los pone en una situación siempre de preferencia y superioridad ante los otros".