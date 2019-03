Mamá de Gisela López: "Los jueces defendieron a los asesinos"

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia confirmó la absolución de los tres imputados en el femicidio de Gisela López, la joven asesinada en 2016 en Santa Elena. Ante esto, la madre no ocultó su malestar y dolor y tuvo fuertes expresiones hacia los vocales.





Entre otras aseveraciones, dijo: "Hago responsable a los jueces si algo le pasa a mi familia", "los jueces no tienen corazón, defendieron a los asesinos y no a una joven de 19 años".





Leer más: Confirmaron la absolución de los imputados por el femicidio de Gisela López





Roxana Monzón se tomó un par de horas para expresar lo que siente, tras el pronunciamiento del tribunal que determinó que la causa quede impune, sin acusados, sin detenidos, sin condenados.





"Les agradezco a todas las personas que me acompañaron en esta lucha de pedir JUSTICIA por mi hija GISELA LOPEZ.".





"Hoy es un día más triste de mi vida, otra vez te asesinaron hija mía me siento destrozada que no haga justicia por ti Gisela".





Que impotencia los jueces defendieron a los asesinos y no a una joven de 19 años que salía de estudiar, está JUSTICIA hipócrita y injusta dando lugar a los asesinos y violadores.

Es tan difícil pensar y tomarse el tiempo para resolver un caso? A caso jugaron con nuestros sentimientos, nos mintieron en la cara.

Me pregunto no hay justicia para una chica humilde de 19 años que estudiaba para terminar su secundario?

Pero si le digo algo a mi familia le pasa algo le hago responsable a los jueces.