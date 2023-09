Maltrato animal: denuncian falta de acción de la Justicia

A través de las redes sociales Victoria Pintos y Julieta Steklain , rescatistas independientes de la localidad, indicaron: "Desde Rescate Animal decimos basta de segundas oportunidades. Queremos compartir una triste realidad que vivimos como amantes de los animales. Tras una denuncia por maltrato animal, nos encontramos con un perro en condiciones inaceptables: atado, sin agua y en una cucha inadecuada. La Justicia aún no ha accionado, a pesar de que, como rescatistas, estamos dispuestos a cuidar y proteger a estos seres indefensos" .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rescate Animal Cdu (@rescateanimalcdu_)

En diálogo con UNO, Pintos indicó que en la localidad "hay dueños que acceden a dar sus animales en adopción, pero otras veces debemos esperar acciones de la Justicia que nunca llegan". En este sentido, informó que ya van tres casos de denuncia por maltrato animal donde las acciones por parte de las autoridades no son las necesarias: "Simplemente les dicen a los dueños 'hola, los denunciaron, deben ponerle una correa más larga y darles de comer' cuando los derechos del animal están en la Ley 2.786 y la tenencia responsable de la ordenanza 10.600 de Concepción del Uruguay".

LEER MÁS: Se debe controlar el maltrato animal

"Estamos cansadas que los maltratadores y abandonadores tengan segundas oportunidades en las que se irrumpe con los derechos de los animales y desde la Justicia y Zoonosis no responden por ellos y terminan muriendo por el estado de abandono", denunció la rescatista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rescate Animal Cdu (@rescateanimalcdu_)

De este modo, Pintos indicó que la última situación que atravesaron fue este jueves, cuando denunciaron un caso de maltrato, pero el día siguiente no actuaron a pesar de que había un animal que corría riesgo: "Recién ese día, por la tarde, se hizo presente Zoonosis en nuestra compañía, donde simplemente 'avisaron' a los dueños que fueron denunciados y les dijeron que den de comer al animal. Luego se retiraron del lugar y el pobre animal quedó en manos de maltratadores".

"Estas noches no hemos podido dormir, son noches de tormenta donde hay animales a la intemperie, sin alimentación ni resguardo porque en nuestros barrios se piensan que los perros trabajan de alarma", expresó la rescatista y agregó: "Realmente estamos cansadas, no sabemos cuál es la función de Zoonosis que no asiste a los hogares denunciados ni hacen seguimiento. El maltrato y abandono aumentan en nuestras calles y la Justicia es invisible".

Consultada por las explicaciones que han dado desde el área de Zoonosis y Sanidad Animal, área encabezada por Daysi Prieto, comentó: "Las respuestas por lo general son dos: están ocupados o directamente no nos contestan". Victoria informó a UNO que, en la localidad de Concepción del Uruguay, es este organismo el que debe aplicar la Ordenanza 10.800, constatar las infracciones y labrar actas por la vía reglamentaria y elevar las actuaciones correspondientes al Juzgado de Faltas, acompañado de los elementos probatorios que se recolecten y pedir acción urgente en caso que corra peligro la vida del animal, así como cobrar multas correspondientes por la tenencia irresponsable.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rescate Animal Cdu (@rescateanimalcdu_)

Finalmente, la rescatista remarcó a UNO la desesperante situación en la que se encuentran junto a su compañera para ayudar a los animales: "En este momento tenemos 40 animales rescatados de la calle o de dueños irresponsables. También tenemos una deuda veterinaria que supera los 200.000 pesos y abonamos 90.000 de guardería. Así y todo, sólo queremos que la Justicia actúe en cada caso de maltrato" y remarcó: "Ojalá algún día puede dejar de existir 'las locas rescatistas' para que la salud pública exista para todos los animales". Para quienes gusten colaborar con Rescate Animal, pueden escribir por instagram a @rescateanimal.cdu y donar al alias RESCATEANIMAL.CDU.