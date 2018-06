La peor masacre en 2 minutos

"Mañana vamos a ser noticia". Esas palabras las habría escrito Kevin Paniagua en un mensaje a su novia el jueves a la madrugada, desde el celular que tenían en su celda del pabellón N° 3 de la Unidad Penal 5 de Victoria. Eso comentaban los presos unas horas después, cuando el Clemente XI era, efectivamente, noticia en todos lados.

En 120 segundos, la emboscada dejó el peor saldo de un hecho criminal: cinco personas murieron, otra sufrió heridas que lo dejaron entre la vida y la muerte.

Es el tiempo cronometrado en el video que registró la cámara de vigilancia del Servicio Penitenciario, desde el momento en que tres presos quemaron un colchón, lo metieron en la celda N° 2 y trabaron la puerta por afuera, hasta que llegaron los carceleros y comenzaron intentar rescatarlos.

Fue suficiente para que el fuego, la combustión y el humo terminaran con cinco vidas: los paranaenses Justo Silva, de 53 años; Marcelo Beber, de 31, y Brian Alarcón, de 21; y los victorienses Vladimir Casco, de 20, y Marcelo Rodríguez, de 30. Francisco Alberto Coronel, de 19 años, está peleando por su vida en el hospital de Gualeguay. Solo Emilio Oscar Suárez, de 27, puede decirse sobreviviente. Está en el hospital Salaberry de Victoria, con quemaduras graves en las manos, los pies y la cara. Su familia pidió que lo trasladen a Paraná, porque tienen miedo, ahí no se sentirán seguros nunca más.

Se trató de la peor masacre que se recuerde. No hay registro de un quíntuple homicidio en Entre Ríos, al menos en las últimas décadas. Solo la superaría la desaparición de la familia Gill: el destino de sus seis integrantes (la pareja y sus cuatro hijos) sigue siendo un misterio, aunque siempre se sospechó, sin indicios firmes, que se trató de un séxtuple asesinato, con su patrón, ya fallecido, como sospechoso.

El episodio está bastante claro; quiénes son los responsables, también. De todos modos, los familiares de las víctimas necesitan más explicaciones. El Estado se los llevó vivos para cumplir una condena, y ahora se los devolvieron quemados, asfixiados, muertos. Ya pasó el momento de las despedidas, ahora llega el de las preguntas y los reclamos.

Durante todo el jueves, el fiscal Eduardo Guaita entrevistó a todos los presos del pabellón. El viernes se centró en analizar todas las evidencias reunidas en la pesquisa. Y ayer imputó a los tres principales sospechosos: Kevin Paniagua, de 20 años; Ramón Ismael Framulari, conocido como Bebe, de 19, y Maximiliano Exequiel Chamorro, alias Coyi, de 20. Los delitos imputados los podrían dejar en la cárcel el resto de sus vidas: Quíntuple homicidio calificado por alevosía, por ensañamiento, por utilizar un medio idóneo para crear un peligro común, y por la premeditación de tres personas; Tentativa de homicidio calificado; y Privación ilegítima de la libertad. Este último, debido a que mantuvieron cautivo en una celda a otro interno de la celda N° 2 que atacaron. Por alguna razón, lo salvaron del infierno.

La Fiscalía investiga también si existió alguna responsabilidad del personal del Servicio Penitenciario, pero aún no ha surgido nada que comprometa a los carceleros, ni por acción ni por omisión, según se indicó.

El plan criminal se ejecutó tal como lo habían pensado: a las 6.30 los guardias entraron al pabellón N° 3 y abrieron las cuatro celdas donde dormían 22 presos. Cerraron el pabellón y se fueron a abrir las celdas de los otros pabellones. En seguida, escucharon los gritos y sintieron el humo. Pensaron que podía ser un motín, por lo que corrieron a buscar armas, pero al llegar se dieron cuenta de que el siniestro era otra cosa. En esos dos minutos, los tres acusados que estaban en la celda N° 3, prendieron fuego un colchón con un encendedor, lo arrojaron en la celda contigua, la N° 2. Bajaron la traba y dejaron arder a siete personas adentro.

El jueves, nadie podía dar una explicación al motivo de la agresión. La convivencia en ese sector del penal había sido buena y la población era la misma desde hacía meses. Más allá de alguna discusión habitual, nunca se reportó un incidente. Sin embargo, se supo que el título de poronga del pabellón estaba en disputa. Uno de los quemados era quien tenía el control del N° 3, y lo hacía en buenos términos. Los pibes atacantes querían imponer sus reglas. Tal como lo hacían en sus barrios en Paraná, querían mandar caiga quien caiga. Así lo hizo Kevin, con solo 16 años, en el Gaucho Rivero y Anacleto Medina, cuando mató balazos a Eduardo y a Enzo. Y un poco antes, cuando echó a su padre de su casa con una cuchilla en la mano, cansado de que golpeara a su madre.

El fuego y el humo espantó a todos y habrá severas consecuencias. Debajo de las cenizas hay muchas historias que revelan ausencias, falencias y fracasos. El jueves, nadie iba a evitar la masacre. Varios años atrás, quién sabe si no.

"Fue para tomar el control del pabellón", dijo el fiscal Guaita

El fiscal de Victoria, Eduardo Guaita, dialogó ayer en exclusiva con el periodista Sergio Retamal, de LT 39.

"Las testimoniales se recibieron el mismo jueves a la tarde. El viernes lo utilicé para organizar la evidencia colectada que era bastante y hoy (por ayer) a la mañana se le recibió declaración a los tres imputados, sindicados como los posibles autores de este tremendo hecho", dijo.

"Si bien pasaron pocas horas y todavía falta tomar declaración testimonial del personal de la Unidad Penal N°5, ya hay un panorama bastante adecuado y claro de cómo sucedieron los hechos", informó Guaita, y sobre el motivo de la agresión afirmó: "Tendrían vinculación con un problema interno con personas del pabellón, y los tres imputados se habrían puesto de acuerdo para atacar a los siete de la celda contigua y para eso utilizaron un colchón que prendieron fuego, cerrando por fuera la celda. Fue para tomar el control del pabellón, porque existía una persona que tenía el control en muy buenos términos, en principio seria esa la razón".

Acerca del origen del fuego, dijo que "en principio habría sido con un encendedor".

Consultado sobre el rol de los agentes penitenciarios, el fiscal aseguró: "En un primer análisis del hecho no se advierte ninguna acción u omisiones de parte del personal que pueda tener vinculación con el suceso. Por las declaraciones que se tomaron, se siguió la rutina habitual de abrirse las celdas y por las filmaciones se ve que el personal continúa con su rutina después de que cierra el pabellón y continua con la apertura de celdas en los otros pabellones y a los dos minutos llegan al lugar cuando sucedió el incendio. No sabían en un primer momento qué sucedía, podía ser un motín u otra cosa. Se advierte que van a buscar armas para ver cómo actuaban, pero después actuaron con los elementos que tenían a su alcance. En principio no surge ninguna situación anómala por parte del personal".

Por último, se le preguntó a Guaita si la masacre se podría haber evitado. "La decisión estaba tomada, no salió la información hacia afuera, porque la persona que tomó contacto y conocimiento del hecho fue la que fue privada de su libertad toda la noche".