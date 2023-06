Jorge Julián Christe presentará un habeas corpus para pedir su libertad

Jorge Julián Christe solicitó la excarcelación la Sala Penal del STJ. De no resolverse, prevé presentar un habeas corpus.

La defensa de Jorge Julián Christe prevé presentar un recurso de habeas corpus ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) si no concede la prisión domiciliaria. El máximo tribunal provincial, por mayoría, fue el que el 1° de junio revocó en todas sus partes la sentencia que declaró al joven culpable del femicidio de su pareja, María Julieta Riera, ocurrido el 30 de abril de 2020 en Paraná. También dispuso la realización de un nuevo juicio.

La decisión fue adoptada con los votos de Claudia Mizawak y Daniel Carubia, quienes entendieron que existieron serias afectaciones al derecho de defensa y vicios en el marco del proceso, tales como la incorporación en el juicio de elementos de prueba importantes (registros fotográficos) que no pudieron ser controladas por la defensa y con la antelación suficiente; el haberse impedido la facultad de la defensa de contrainterrogar a testigos, a través de los consultores técnicos y coartado la posibilidad de Julián Christe para ejercer con plenitud su defensa material. Miguel Ángel Giorgio, en cambio, se pronunció por el rechazo al recurso de la defensa a cargo de la abogada Mariana Barbitta.

Sin embargo, la Sala Penal del STJ no resolvió sobre el pedido de excarcelación que formuló la letrada. Consultada por UNO, la abogada Barbitta adelantó la acción a seguir para conseguir la liberación: "Aún no tenemos novedades pero vamos a dejar un habeas corpus si hoy no se resuelve". Un habeas corpus es una orden o acción legal a través de la cual una persona puede exigir liberación por una detención que considera ilegal.

Tras la resolución, el 7 de junio Christe elevó una nota, de su puño y letra, a la Sala Penal del STJ en la que solicitó su "inmediata libertad, la cual no sólo es una ratificación de justicia hacia mi persona por el sufrimiento padecido en la cárcel durante tres años privándome de continuar con mi profesión, la cual es mi pasión; y perjudicando gravemente a mi hijo, quien ha sufrido daños psicológicos al haberse visto apartado de mi persona, como así también de mi familia".

Agregó que "a pesar de haber sido señalado arbitrariamente como autor de la muerte de quien amaba, nunca agaché la cabeza, siempre estuve a disposición de la 'Justicia', la cual en esta instancia comenzamos a apreciar. Y digo comenzamos porque va más allá de mi persona. Lo que me motiva a no bajar los brazos. Justicia en este caso también es justicia para Julieta".

Y subrayó: "Concretamente quiero expresarles que no tengo intenciones de fugarme, vivir con mi hijo, reanudar mi trabajo, los estudios" y agregó: "no voy a entorpecer ninguna investigación y estaré a disposición de VVEE cuando así lo requiera".

“Teniendo en consideración que Julián anteriormente al debate no se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria, habiéndose retrotraído su situación personal a la que se encontraba previo al momento del debate oral, es que su libertad debe ser otorgada inmediatamente. La detención ordenada al momento de la condena debe cesar automáticamente, más aún si tenemos en cuenta que es una medida restrictiva de un derecho humano fundamental como lo es la libertad”, agregó.

El caso

El 30 de abril de 2020, María Julieta Riera perdió la vida al caer del octavo piso del Instituto del Seguro, ubicado en Peatonal San Martín, frente a plaza 1° de Mayo, en el microcentro de Paraná. Tanto la Fiscalía como la querella consideraron que se trató de un femicidio, mientras que la defensa de su ex pareja manifestó que la muerte fue accidental.

El 15 de abril de 2021, en el marco de un juicio por jurado, Christe fue declarado culpable por el delito de Homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haberse perpetrado en el contexto de violencia de género por unanimidad y fue condenado a prisión perpetua. La sentencia fue confirmada un año después por la Cámara de Casación Penal de Paraná. Tras ser apelada, el 1° de junio de este año la Sala Penal del STJ anuló la sentencia del jurado popular y ordenó la realización de un nuevo juicio.