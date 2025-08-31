Uno Entre Rios | Policiales | Alcaraz

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Un joven de 29 años fue detenido en Villa Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino.

31 de agosto 2025 · 15:14hs
Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Un joven de 29 años fue arrestado en la localidad de Villa Alcaraz, en el departamento La Paz, acusado de haber protagonizado un violento ataque contra el automóvil de un vecino.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, el hecho ocurrió el sábado 30, cuando un hombre conocido ingresó a su propiedad y causó serios daños a su vehículo, un Suzuki Fun. Según informó a UNO la Policía Departamental La Paz, el agresor rompió la luneta y el paragolpes del auto, e incluso intentó prenderle fuego.

Tras el aviso, personal de la Comisaría de Alcaraz inició un operativo de búsqueda y logró localizar y detener al sospechoso, quien fue identificado por el damnificado como el autor del ataque. La Fiscalía ordenó su detención y posterior traslado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia.

Por el momento, se desconocen los motivos que llevaron al joven a cometer el hecho.

