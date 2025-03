Imputaron por mala praxis a los médicos en el caso de Catalina De Gracia

“El proceso continúa en los próximos tres meses para sumar y presentar todas las pruebas a la causa para fijar la fecha para la elevación a juicio”, detalló el papá.

Finalmente el padre dijo “este es un gran paso, uno enorme, después de siete años que hace que estamos buscando justicia y saber qué pasó con nuestra hija”.

La muerte de Catalina De Gracia

El 14 de noviembre de 2017, Florencia Caminos y Cristian De Gracia debieron llevar a su hija Catalina, de 5 años, al hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay porque presentaba un cuadro febril. De ahí, y los próximos días la llevaron en reiteradas ocasiones para que recibiera la atención adecuada. Allí, sin embargo, sólo le dieron ibuprofeno. Cuatro días después, la nena murió. Hay una causa por mala praxis.

En una carta abierta, los padres dieron a conocer que a mediados de mayo de 2022, la fiscal que instruye en la causa, María Occhi, la archivó.

“En este noviembre de 2022 si la causa no se resuelve prescribe, así nos dijeron. Pero en estos días, a mediados de mayo el juzgado notifica a nuestro abogado que la Fiscal Occhi archiva la causa. Sí, la archiva. La deja. No sigue investigando. No sabe, no quiso o no la dejaron llegar a la verdad. Ante esta situación es que nos presentamos personalmente en el juzgado y nosotros pedimos que la desarchiven. Que sigan. Ahora está en el escritorio del coordinador de fiscales Fernando Lombardi quien deberá decidir si se archiva la causa o no”, señalaron en su momento los padres de Catalina.