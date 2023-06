Homicidio en Gualeguaychú: las dos teorías en el juicio contra la madre de Tahiel

Según registró UNO, hay dos tesis contrapuestas: por un lado, la Fiscalía sostiene que Macarena es responsable del delito de homicidio, junto a Luis Alfredo "Pato" Ferreyra, su pareja que se suicidó al poco tiempo de ser detenido en una celda de la Jefatura Departamental de Policía; en tanto que la defensa afirma que la joven es inocente y cargó la autoría en el hombre que se quitó la vida. Además, afirmó que la mujer sufría violencia de género por parte de Ferreyra, lo que le impedía auxiliar al niño.

La muerte violenta del niño se descubrió el 2 de mayo del 2022, cuando Macarena llegó con el niño en brazos, y con signos de golpes, a la Guardia del Hospital Centenario, de Gualeguaychú. Los médicos y enfermeros constataron la muerte del niño y observaron que presentaba golpes en su cuerpo. Ante esto, dieron aviso a la Policía y Fiscalía.

Tesis de la Fiscalía

El fiscal Lisandro Beherán comenzó relatando que Macarena llegó al nosocomio con el niño en brazos, ya fallecido y con golpes en diferentes partes del cuerpo. "El niño presentaba signos de mucha y reiterada violencia: tenía golpes de puños y objetos en su cuerpito. Tenía golpes en la zona de la cabeza, cara y cuero cabelludo. Se constató que la golpiza fue propinada aproximadamente doce horas antes de ser llevado al hospital".

En ese sentido, explicó que para la Fiscalía "son dos las personas que provocaron la muerte de Tahiel: la mamá Macarena Ortiz y el padrastro, el señor Alfredo Ferreyra, alias 'Pato'. Ambos acusados causaron la muerte de manera conjunta. Eran los únicos mayores en el hogar y los restantes son niños de corta edad. Solamente la señora Ortiz viene a juicio porque Ferreyra se quitó la vida luego de ser detenido en la Jefatura Departamental".

tahiel madre ortiz imputada.jpg Macarena Ortiz está acusada del homicidio de su hijo Tahiel. Ocurrió en mayo de 2022 en Gualeguaychú.

El acusador destacó que se trata de un hecho grave ya que la joven acusada era la madre del niño. "La Ley dice que el homicidio es más grave cuando los autores son los padres, en este caso la madre, porque es la persona sobre quien el niño tiene más expectativas que lo defienda". "También el legislador agrava la pena por la clara indefensión del chiquito, quien era agredido por los mayores", añadió.

Entre la prueba incriminatoria recolectada en la investigación, el fiscal mencionó que se expondrán informes periciales y el testimonio fundamental que dio en Cámara Gesell la hija de Macarena, de 6 años. "La hermana de Tahiel supo cómo ocurrieron los hechos. Le contó cómo sucedió todo a la gente del Copnaf y a la psicóloga. A la profesional incluso le manifestó su temor porque la estaba mirando el diablo, en referencia al señor 'Pato' Ferreyra. A pesar de todo, pudo declarar quién mató a Tahiel".

Agregó que en el juicio también darán su testimonio del enfermeros y médicos que atendieron al niño la mañana del 2 de mayo. Y que se presentarán informes de prueba de ADN que señalan que había sangre de Tahiel en el pantalón de su padrastro, Ferreyra.

Al finalizar, se adelantó a la versión que dará en el juicio la defensa de la acusada: "La defensa de Macarena va a decir que la acusada no fue, que fue la persona fallecida. Va decir que el único autor de los hechos es la persona que no se puede defender, es decir, Ferreyra. Para nosotros también es el autor, pero no el único. La defensa también va a decir que la acusada no estaba en condiciones de entender qué era bueno y malo, y que sufría violencia previa por parte de Ferreyra", completó, según registró UNO.

La tesis defensiva

El abogado Pablo Ledesma, por su parte, planteó que el caso debe analizarse con perspectiva de género y que su defendida no ejerció violencia sobre su hijo. "No hay una sola evidencia contra Macarena, sí contra Ferreyra. El responsable de esto fue él, no Macarena", remarcó.

E insistió que la Fiscalía no cuenta con evidencia contra su defendida. "No hay evidencia cierta para quebrantar la inocencia de Macarena. La Fiscalía sólo hace una inferencia y la coloca en situación de imputada desde el primer momento. La detienen en el hospital y le colocan las esposas. Qué pruebas tenían. Ya desde el primer momento la tratan como culpable".

El defensor subrayó ante el jurado popular que "no estamos para discutir si Macarena es buena o mala madre", sino que se juzga "si cometió un hecho delictivo".

Tahiel marcha 3.jpg

Para sustentar la inocencia de la madre de Tahiel, el letrado refirió que "no hay registros de organismos oficiales de supuestos maltratos por parte de Macarena hacia Tahiel". "No hay datos ni del Copnaf, ni de centros de salud o de la Justicia. Macarena pasó por el juzgado de Familia y jamás nadie detectó nada. Sin embargo, cuando llega con su hijo en brazos al hospital, golpeado, la fiscalía inmediatamente cree que ella lo mató", puntualizó.

En cuanto al testimonio de la nena de 6 años que complica a Macarena, Ledesma dijo que estuvo direccionado por su abuela paterna: "La fiscalía no dijo que esa era la segunda oportunidad que la niña iba al dispositivo de Cámara Gesell. Esta declaración está totalmente direccionada por la abuela paterna. El fiscal hizo una interpretación y acá se va a escuchar a profesionales de psicología para valorar el testimonio de un menor".

"La Fiscalía no trae la primera declaración de L. ni de los hijos de Ferreyra; yo los traigo. Tampoco la Fiscalía trae informes que dan cuenta que Macarena no contaba con rastros de haber ingerido sustancias. Tampoco van a encontrar muestra biológica ni de sangre que la pueda conectar a Macarena con el homicidio", concluyó.