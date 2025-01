Hay plazo hasta el jueves para responder al pedido de excarcelación de Pedro Báez

A partir de la decisión del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Feria, Leonardo Portela, que el viernes 10 a las 10.55 dispuso la habilitación de la Feria Judicial para abordar el planteo de la defensa de Pedro Báez, ex ministro de Comunicación y Cultura de la gestión del exgobernador Sergio Urribarri, el Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene plazo hasta el jueves 16 para que “en el término de tres días, el MPF conteste el traslado oportunamente corrido en las actuaciones”. Ambos ex funcionarios fueron condenados en la denominada Causa Compleja o Mega Juicio, que dirimió en un solo debate la responsabilidad de 14 personas, entre ex funcionarios y particulares.