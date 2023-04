Julio Dayer acordó cinco años de prisión domiciliaria por la muerte de Gilda Klocker 

El acuerdo fue presentado hoy en los Tribunales de Paraná por la fiscal Melisa Sain Paul y el abogado de Dayer, Claudio Berón. En la descripción del hecho, se planteó que Dayer no tuvo intención de matar a la joven. Así, aceptó ser condenado a cinco años de prisión domiciliaria por el delito de homicidio culposo -por acción negligente- y abuso de armas. Para esta modalidad de la pena se tuvo en cuenta su edad y su estado de salud.

Según supo UNO, se consignó que el fatal desenlace ocurrió alrededor de las 20 del 9 de mayo de 2021. Fue luego de una pelea que el hombre de 65 años estaba teniendo con su hijo y novio de la víctima, Jonathan Dayer. En un momento de la fuerte discusión, Julio Dayer tomó una escopeta y disparó. Lamentablemente los perdigones alcanzaron a la joven, quien estaba detrás de unos árboles.

Gilda falleció el 11 de mayo en el hospital San Martín como consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza.

En la edición del 11 de mayo de 2021, UNO dialogó con la hermana de Gilda, Betiana Páez, quien se refirió al momento del disparo mortal y los instantes posteriores. “Me dijeron que el hombre disparó a matar, esto también me da tranquilidad que no fue el marido el que gatilló la escopeta. Porque ellos se querían. Dicen que le padre lo desafiaba Jonathan que se acerque, que lo iba a matar, y mi hermana estaba a metros diciéndole ‘Jonathan venite para acá’. Cuando el viejo gatilla se escuchó una explosión, mi hermana recibió el impacto y se cayó. Jonathan le pidió a Julio que lo ayude, que busque una ambulancia, que Gilda estaba muerta y lloraba, pero Julio Dayer le dijo ‘manejate’”, comentó entonces.

Antecedente

Como se recordó en UNO, hace 16 años, Julio Alberto Dayer fue acusado de matar a un hombre de un escopetazo en la zona de Las Piedras, en Paraná, pero lo absolvieron porque para el Tribunal, en el juicio no se probó su autoría porque el único testigo estaba muy ebrio.

En tanto, hace cuatro años, su hijo Jonathan Alberto Dayer mató de un escopetazo a un hombre que intentaba agredir a su madre, y recibió una pena de prisión condicional por el delito de homicidio simple en exceso de legítima defensa.