fiscalía: " Celis, Varisco, Hernández y Bordeira deben ser condenados"

El juicio por las causas denominadas Narcomunicipio y Narcoavioneta continuará este jueves a la mañana con la declaración indagatoria del concejal Pablo Hernández, en tanto que el viernes se iniciará la etapa de los alegatos por parte de la fiscalía.

En este marco, y luego de la declaración brindada ayer por Daniel 'Tavi' Celis, el fiscal en la causa Leandro Ardoy, entendió que se acreditaron sobradamente las responsabilidades de los procesados. "De esa manera, vamos a reclamar condenas muy altas para los señores Celis, Varisco, Hernández, Bordeira y el resto de los consortes judiciales", explicó.

Sobre el desarrollo del juicio, Ardoy indicó:"Nosotros venimos desde el inicio trabajando con una determinada hipótesis en la cual creemos, por lo que desestimamos que sean dos causas diferentes, sino que es la continuidad de un de otra, y esa idea se viene demostrando".

"La declaración del Señor Celis busca lo que se conoce como "políticas de reducción de daños, es decir que frente a la cantidad de pruebas que había solo reconoce algunas para que la fiscalia se centre en un solo punto y deje de lado todos los demás, pero lo real es que algunas de las cosas que dijo, fue vincularlo aun más en las investigaciones", sentenció a Radio La Voz.

Sobre los datos que permiten confirmar las sospechas, indicó: "El señor Varisco dijo desde un primer momento que el no conocía a Daniel Celis, y que no tenía ningún tipo de relación, pero lo real es que no solo lo conocía desde hace muchos años y que tenían un acuerdo político sino que también contó anécdotas ,circunstancias concretas en las que Varisco había ido a la casa de Celis. Y que en el marco de esta situación por un problema de salud de la señora Luciana Lemos, Varisco había estado en el cuarto y que el hijo de Celis se refería a Varisco diciendo: Ahí esta Sergio".

"Una cosa es el acuerdo político en el que nosotros hemos sido claros en el sentido de que no es algo que nos compete, pero otra cosa es el segundo vinculo que tiene que ver con la relación con el mundo de la droga, el narcotrafico y el financiamiento", recalcó el fiscal que interviene en la causa junto a José Candioti.

En este marco, resaltó: "Este segundo acuerdo tiene que ver con el dinero que periódicamente desde el municipio, los funcionarios municipales le entregaban a Celis, y se declaró que con ese dinero, le permitió revivir a la organización narco".

"Uno de los testigos dijo que a partir de ese dinero la organización de Celis se fue revitalizando. Recordemos que el hecho de la avioneta, había desmembrado parte de la organización y dejado a muchas personas detenidas y privadas de su libertad lo que implicó un fuerte golpe económico, y a partir de este acuerdo comienzan a levantarse nuevamente", reflexionó Ardoy.

Sobre los movimientos económicos y de venta de cocaína, mencionó: "Cómo habrá sido la maniobra que cuando Celis dijo que había empezado a vender cocaína, estimó que en los primero meses se vendieron alrededor de 35 kilogramos, cuyo valor aproximado por cada kilo era de 160 mil pesos, lo que significa que en pocos meses ingresó entre 5 y 6 millones de pesos".

Recordó: "Uno de los testigos manifestó que Celis estaba quebrado económicamente, esto lo reconoció Celis, pero a su vez se contradecía con una inyección de dinero que lo revitalizaba día a día ".

Firmas falsificadas

Al ser consultado por la pericia privada que entendió que había falencias en el acto de allanamiento realizado a la casa de Luciana Lemos, replicó el fiscal: "Con respecto al planteo que realizó la defensa del señor Hernandez, nos sorprendió sobremanera por distintos motivos, y cuando ellos piden la admisión de la pericia caligráfica, desde el ministerio público, el doctor Candioti rechazó el planteo".

"El acta se redactó el día 2 de mayo, por otro lado las testimoniales las cuales sirvieron aparentemente para cotejarlas, se recibieron también el año pasado, por lo tanto es algo que estaba también en manos de la defensa con la posibilidad de analizarlas desde hace ya mucho tiempo. Pero lo más grave es que se hizo de espaldas al Tribunal".

Más adelante, reiteró: "De ninguna manera Celis desvinculó a nadie, ya que Varisco prestó declaración en dos oportunidades diciendo que no conocía a Celis, pero ahora parece que si conocía".

"Varisco modificó su primer declaración , buscan confundir, hacer creer que solo existía un acuerdo político y nada más, pero no coinciden con las pruebas. A lo largo de este juicio se recolectaron decenas de pruebas, de testimonios, de testigos, peritos, y por eso nadie ha quedado desvinculado", manifestó el fiscal.

Con respecto al pedido de condenas, marcó: "Se están ultimando detalles, para ver el pedido de penas, porque llegan hasta acá con pruebas contundentes para penas elevadas con un mínimo de 8 años de prisión efectiva".

"Entendemos que los señores Celis, Varisco, Hernández, Bordeira y otros consortes judiciales deben ser condenados", consideró finalmente.