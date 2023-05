Falta de mérito para acusados de intento contrabando de miel a Uruguay

La diferencia de precios entre Argentina y Uruguay no sólo potenció el consumo de uruguayos en las localidades fronterizas de Entre Ríos, sino también el envío de mercadería hacia el vecino país en forma clandestina. Uno de los tantos casos detectados en el río que separa ambos países ocurrió en marzo del año pasado, cuando tres hombres fueron sorprendidos a punto de cruzar 36 bidones de miel en una embarcación. Los sujetos, que son productores apícolas, había sido procesados en febrero de este año pero ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná les dictó la falta de mérito.

El caso

El 2 de marzo del año pasado, los imputados fueron identificados por personal de la Prefectura Naval Argentina mientras se realizaba un patrullaje en la zona del Camping Municipal de Puerto Campichuelo, a la altura del kilómetro 160 del canal secundario del Río Uruguay, en la ciudad de Concepción del Uruguay. En esa oportunidad, los efectivos observaron un camión Ford 350 blanco con caja térmica que se encontraba estacionado con una persona a bordo, que en determinado momento se reubicó con sentido a la costa. Luego observaron la llegada de una embarcación de color gris con motor fuera de borda estilo “canoa motor” conducida por dos hombres, que llevaba varios bultos y que se posicionó de frente al camión. En este contexto, los sujetos procedieron a la descarga y trasbordo de la embarcación al suelo lindante al camión.

De acuerdo con las actuaciones, ante esta situación los efectivos de la Prefectura Naval dieron la voz de alto y luego realizaron la identificación de las personas y los elementos encontrados. Sobre la embarcación se hallaron 20 bidones blancos vacíos con tapa que contenían restos de miel de abeja y sobre el camión 36 bidones –de similares características a los hallados en la embarcación- que contenían un total de 2740,2 kilogramos del mismo producto.

contrabando miel a uruguay falta de merito.jpg

El chofer del camión declaró a los efectivos que no contaba con la documentación que respalde el transporte o tenencia de esa carga cuando el personal de la fuerza de seguridad se la requirió. Por tal motivo, se realizaron las actuaciones de rigor, y se secuestró la mercadería, la embarcación y el rodado junto a los demás elementos de interés.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas (DGA) establecieron que el valor en plaza de la miel encontrada en el procedimiento ascendía entonces a los 822.070 pesos.

En su declaración, los imputados dijeron que se trataba de un traslado para “acopio personal”. Sin embargo, para la fiscalía esta hipótesis resultaba “inverosímil”, ya que “llevar tres toneladas de miel a una isla prácticamente deshabitada, donde no sería posible comercializarla siquiera al por menor, solo para su acopio, significaría una pérdida económica enorme para los productores”.

Agregó que ello se veía reforzado en la diferencia “exorbitante” de precios de venta de la miel entre Argentina y Uruguay. Según un informe requerido al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al momento de los hechos el precio de venta del kilo de miel en Argentina se encontraba entre 250 y 360 pesos, mientras que en Uruguay ascendía hasta los 5.137,25 pesos argentinos en su equivalencia para la moneda del vecino país.

Voto dividido

Los abogados defensores Félix Patricio Pérez y Leandro Ariel Monje presentaron el recurso de apelación, cuestionaron el procedimiento de Prefectura y apuntaron que no se demostró la finalidad de contrabando de la miel. El fiscal Ricardo Álvarez pidió confirmar el procesamiento por entender que había sospechas suficientes para que los tres hombres lleguen a juicio.

Para los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, “las pruebas colectadas en la causa hasta el momento –acta de procedimiento, testimoniales de los Prefectos intervinientes, acta de constatación de domicilio, e informes- evidencian incertidumbre respecto del reproche que se les hiciera y no permiten superar el estado de sospecha que llevó a recibirles declaración indagatoria, aunque tampoco permiten arribar a la certeza de que son ajenos a los hechos atribuidos y disponer en consecuencia su desvinculación definitiva del proceso; apareciendo razonable el dictado de la falta de mérito a su respecto”.

Ambos magistrados consideraron que “resulta necesario ahondar en la investigación y estarse al resultado de las medidas de pruebas y otras que puedan surgir como resultado de aquellas” para “reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho que se investiga”.

La jueza Cinthia Gómez votó para confirmar el procesamiento, al entender que los hombres habían desplegado las actividades en un lugar no habilitado en zona próxima al límite fluvial fronterizo, aprovechando la nocturnidad para no ser advertidos. Así como resulta por demás sospechoso la inexistencia de documentación respaldatoria que acredite el origen y destino de la mercadería; que la mercadería secuestrada –miel- no habría sido sometida a controles sanitarios de SENASA; y de lo cual tampoco se brindó explicación alguna ante el juez en cuanto a la procedencia de los 20 bidones con restos de miel que se encontraban dentro de la canoa.

Por mayoría, se dictó la falta de mérito.