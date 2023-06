Enriquecimiento ilícito: Urribarri va por la prescripción

Los defensores Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez presentaron, el mes pasado, otro pedido de prescripción que fue rechazado por el juez de Garantías Julián Vergara, quien argumentó no haber hallado motivos para aplicar el beneficio y argumentó que Urribarri permaneció en la función pública en forma prácticamente ininterrumpida desde 2008. En ese sentido, el juez expresó que la prescripción estuvo suspendida desde 2015 hasta 2019, luego unos meses, hasta su nombramiento como embajador en 2020. El magistrado consideró que no se puede decir que han operado los plazos de la prescripción. Por otra parte no hizo lugar al planteo de los defensores sobre la extensión de los plazos procesales ni el congelamiento de la causa ya que hubo varias instancias de la investigación de Fiscalía que así lo demuestran.