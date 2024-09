Detuvieron al uruguayo que, alcoholizado, atropelló a un inspector y circuló 10 cuadras con él sobre el capo

El incidente

Minutos antes de las 8 del pasado domingo 1 de septiembre, el joven circulaba por calles Doello Jurado y Ayacucho de Gualeguaychú "de forma rápida e imprudente", apuntaron los agentes de tránsito, por lo que fue detenido para efectuar un control de tránsito y alcoholemia. Al dar positivo con 1.22 gramos de alcohol por litro de sangre y ser notificado de su infracción, el joven se negó a firmar los papeles y pidió ingresar al auto para comunicarse con su familia.

Sin salir del auto, un Peugeot 308 blanco, Pérez Pilón intentó fugarse, pero uno de los agentes se colocó frente al vehículo para intentar detenerlo. El joven aceleró, tomó calles en contramano y realizó maniobras en zigzag para deshacerse del inspector, que luego de unas 10 cuadras cayó al suelo. Después del hecho, Pérez Pilón logró cruzar la frontera alcoholizado y sin los documentos -retenidos en el control- y llegó a Fray Bentos, mientras la Justicia entrerriana emitía una alerta sobre los tres pasos fronterizos que posee Entre Ríos, y a los distintos puestos camineros de la zona.

“Pérez Pilón dejó en el lugar del operativo la cédula identificatoria del vehículo y su licencia de conducir, lo que ha facilitado la identificación del infractor”, informaron desde la Municipalidad.

Un conductor atropelló a un inspector en Gualeguaychú

Detención del uruguayo

En un control cotidiano sobre el puente Internacional General San Martín, Gendarmería Nacional detectó que Pérez Pilón intentaba ingresar en el vehículo de otra persona este sábado por la mañana. Inmediatamente fue detenido, y trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú para declarar ante Lucas Pascual, el fiscal a cargo de la investigación.

Por la tarde, la Justicia le impuso 60 días de prisión preventiva, a cumplir en un domicilio de esa ciudad entrerriana, dentro de la jurisdicción de la comisaría Tercera local, y sin posibilidad de regresar a su país. Además, personal policial visita el domicilio varias veces por día, para constatar que el joven no volvió a fugarse.

Por otra parte, el fiscal avanzará en recolectar las pruebas necesarias, y solicitó a los registros nacionales información para determinar si Pérez Pilón no tiene antecedentes.

"Estaba enceguecido"

Matías Pallarini, el agente de tránsito accidentado, repasó lo sucedido esa mañana y las lesiones que recibió, principalmente en su cabeza, brazos y manos. “Estaba con el auto encendido, yo me quedé adelante y puse la mano, pero nunca atiné a quedarme trepado. Cuando vio que había otro operativo y que mis compañeros fueron a ese procedimiento, él acelero con el auto ya fajado y para que no me pase por arriba, me agarré de donde pude, fue algo instintivo, fue lo único que atiné a hacer", contó a la prensa local.

El empleado municipal se aferró al vehículo para no ser atropellado ni expulsado con fuerza, mientras el joven al volante aceleraba y circulaba en contramano: "Hacia zigzag para revolearme, aceleraba y frenaba de golpe para que me cayera. Yo le gritaba que parara y yo me bajaba, pero doblaba a contramano. En una o dos oportunidades frenó y cuando me estaba por bajar aceleraba de golpe. Estaba enceguecido".

Finalmente, en una de las maniobras, Pallarini cae del automóvil al asfalto y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. En ese sentido, detalló a Canal 9 Litoral que quedó con "un chichón en la cabeza, arriba de la sien, golpes en la cadera, en el hombro izquierdo y en las dos manos", y permanece en reposo en su casa, con inyectables y pastillas.