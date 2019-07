Denuncian que Querencio tenía sexo con la chica en la Jefatura

La madre de la menor que denunció por abuso sexual con acceso carnal al exjefe de policía, José Querencio, se presentó esta mañana en Tribunales para aportar nuevos datos en Fiscalía y habló con los medios.

"La tenía amenazada con matarla si ella contaba lo que le estaba haciendo", señaló la mujer y explicó que se enteró de todo porque le sacó el celular a la menor mientras se bañaba y encontró fotos y mensajes sexuales.

"Cuando el martes yo estaba haciendo la denuncia en Fiscalía, él la tenía en Jefatura y la obliga a tener relaciones", remarcó según registró DIARIOJUNIO.

En tanto, el abogado defensor de Querencio, Rafael Briceño, manifestó que el acusado se considera inocente y adelantó que "aún no hay pruebas que demuestren lo contrario"

Según el testimonio de la madre de la víctima, el presunto abuso data de mas de un año cuando Querencio le mandaba solicitud de amistad por facebook y le ofrecía vestidos caros, cadenitas y otros reglos para que ella lo agregue y esté con él. "En ese periodo hubo varias ocasiones de abuso y tuvieron relaciones sexuales dentro de Jefatura. Me da vergüenza decirlo pero no quiero que le pase a otras chicas y por eso lo hago público", afirmó.

"Cuando yo me entero de todo y le digo a mi hija que voy a hacer la denuncia, ella se me escapa y se va con el. Lo hizo porque la tenía amenazada que si contaba algo la iba a ir a buscar a la escuela y matar en un campo. Por eso yo se que se escapó por temor a el y lo mismo pasó en la Cámara Gesell, cuando ella declaró dijo cosas que no eran por miedo, pero ahora ya pedimos que le hagan una nueva porque está dispuesta a contar la verdad".

En el mismo contexto, la señora contó que tendrá en breve una entrevista con la Ministra de Seguridad de Entre Ríos, Rosario Romero y sentenció: "Yo quiero dar a conocer esta situación porque se que detrás de él hay una mafia y no les tengo miedo. Mientras en Concordia hay asaltos, personas baleadas y muertes, este personaje estaba teniendo relaciones sexuales con una menor en Jefatura", concluyó.

Briceño: "entre ellos no había una relación como la que plantea la acusación"

También en Tribunales, el abogado defensor de Querencio, Rafael Briceño, remarcó en principio ante los medios que existe una resolución del juez de Garantías, Germán Dri, para no hablar del expediente y "es lo que se está cumpliendo por parte de las autoridades judiciales".

No obstante, afirmó que hasta el momento "no hay pruebas ni evidencias del delito que se le imputa", aunque aclaró que todavia no se ha hecho la apertura del celular de la menor.

En cuanto a la afirmación por parte de la madre de la víctima de que existía una relación amorosa entre el ex Jefe de Policías y su hija de 16 años, Briceño aseguró que: "no existe por ahora algo que demuestre que entre ellos había una relación como la que plantea la acusación", y agregó respecto a las fotos y conversaciones telefónicas en las que se basó la denuncia, "que es probable que las haya pero no puedo asegurar ni negar nada hasta que se levante la medida impuesta por Dri".

Respecto a la decisión de la Ministra Romero de apartar a Querencio de la Jefatura Departamental, el defensor consideró que son "cuestiones administrativas" y señaló que "tampoco tiene la certeza de que haya sido por esta situación o un conjunto de cosas alejadas al caso". Así mismo, afirmó no tener conocimiento de que la menor haya pedido una nueva Cámara Gesell.

Finalmente, el letrado revelo que Querencio está en Concordia "muy golpeado y preocupado por la situación, independiente de que se considera inocente". Y concluyó afirmando que su principal defensa es la falta de evidencias contra él: "Por ahora prima la presunción de inocencia y el trabajo de Fiscalía es demostrar lo contrario mediante pruebas que hasta el momento no existen".