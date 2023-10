Denuncian que inspectores "coimearon" a turistas uruguayos

La fiscalía de Gualeguaychú confirmó que se investiga a inspectores de tránsito de la comuna que reclamaron dinero a turistas para no labrar multas.

La Justicia de Gualeguaychú investiga la denuncia formulada por turistas de Uruguay, que alertaron que un par de inspectores municipales de esa comuna, les exigieron dinero a cambio de no labrar multas.

Bartolo explicó que “a cambio de no realizar multas a ciudadanos uruguayos, se cobraba una coima”, y agregó que en los allanamientos realizados por Gendarmería “se encontró una suma cercana a los 18 mil pesos uruguayos, dólares, reales y pesos argentinos”. Una de las acciones fue corroborada por un vecino y además hay una filmación.

Desde la fiscalía se inició una investigación por el delito de cohecho y se cuenta actualmente con el testimonio de un vecino de la zona y de grabaciones de cámaras de vigilancia donde se observa la situación. “Se observó que esta persona viene circulando detrás de un vehículo uruguayo que no comete ninguna infracción de tránsito, detiene la marcha, hay un intercambio de palabras y de papeles, pero no se logra ver si dentro de esos papeles había dinero o no, pero se corrobora que sí por las denuncias que tenemos”.

Conforme a los datos previos de la investigación, se procedió a realizar los allanamientos de las viviendas de los implicados, donde finalmente se encontró plata uruguaya. La investigación sigue su curso y los dos agentes de tránsito van a ser llamados a la brevedad por el delito de cohecho, según manifestó la fiscal.

Asimismo, comunicó que los ciudadanos uruguayos, víctimas de este delito, fueron localizados a través de las patentes de sus vehículos y serán convocados a brindar su testimonio.

Máxima destacó que la información sobre reiterados hechos similares en el lugar, también fue respaldada por un vecino de la ciudad, quien afirma que observó que, para no hacerles la boleta de la multa, les piden dinero a cambio, alrededor de mil pesos uruguayos. Desde la fiscalía también se pidió el informe a la dirección de Tránsito y lograron corroborar que no se cometió ninguna infracción y que no existen multas formales, así como tampoco se observa ninguna infracción aparente, a través de los registros de filmación obtenidos.