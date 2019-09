El 7 de noviembre se cumplirán nueve años del asesinato de Pedro Ruiz, el empleado jerarquizado del Concejo Deliberante de Paraná que fue ultimado de una puñalada en el cuello en el interior de su vivienda de calle Ituzaingó 80. Recientemente, la Justicia confirmó que nadie pagará por ese crimen. La viuda, la hija, el novio de esta y un curandero habían sido procesados por planear y ejecutar el asesinato, los juzgaron en 2017 y los absolvieron por falta de pruebas. Ahora, la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de la Fiscalía para hacer un nuevo debate e intentar la condena.

Como tras aquella absolución el fallo no quedó firme, ante el recurso de Casación interpuesto por la acusación pública los acusados estuvieron más de ocho años procesados en una causa por un asesinato. Alejandra Clivio fue acusada ni más ni menos que de matar a su marido, Pedro Ruiz, y también la hija, Daiana, de matar a su padre. El exnovio de la chica, Luis Comelli, fue acusado por cómplice, y el examante de la mujer también fue juzgado, aunque al final la Fiscalía no lo acusó. Habían pedido la pena de prisión perpetua para la viuda, y que los jóvenes que tenían 16 años al momento del hecho fueran declarados responsables y luego se les aplique una pena. Sin embargo, para el tribunal presidido por Rafael Cotorruelo no hubo ni una prueba que demostrara la culpa de los acusados y los absolvió a todos.

El empleado municipal del Concejo Deliberante fue hallado en su casa, muerto de una puñalada en el cuello, aquel 7 de noviembre. Había dos hipótesis: la Fiscalía planteó que por venganza y por un interés económico ante un inminente divorcio, Clivio pergeñó el crimen de su marido, junto a su hija y el novio.

La defensa sostuvo desde el inicio que el asesinato estaba vinculado al robo de un maletín con contratos de “ñoquis” del Concejo, ocurrido tres días antes. Luego del juicio quedó sobradamente probado el conflicto familiar y la violencia que existía en la relación de pareja, pero no surgieron pruebas objetivas ni testigos para demostrar que la viuda gestó el plan criminal, y menos quién llevó a cabo el ataque mortal.

No obstante, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso en el cual marcó contradicciones e inconsistencias en el razonamiento al momento de valorar determinadas pruebas por parte del tribunal. En la Cámara de Casación Penal, a su vez, los abogados defensores insistieron en su hipótesis y la inocencia de los imputados.

Finalmente, los vocales de dicha instancia judicial, Hugo Perotti, Marcela Badano y Marcela Davite, resolvieron no hacer lugar al pedido de la acusación y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio.

De este modo, el o los asesinos de Ruiz permanecen en la impunidad.