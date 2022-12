Condenan a una pareja por guardar droga y apuntan al narco que zafó

El fiscal a cargo de la causa, Juan Francisco Ramírez Montrull, solicitó profundizar las tareas al personal de Robos y Hurtos (Dirección Investigaciones). Obtuvieron datos que condujeron a los cuatro allanamientos en el barrio Libertad. En una vivienda incautaron un kilo y medio de marihuana, y fue detenido un hombre de apellido Taborda, quien poco antes tiempo también fue allanado por Toxicología en el marco de una causa por narcomenudeo. En otro domicilio hallaron cinco bochitas de marihuana, y su propietario fue identificado; en la casa de una mujer se localizó una carabina calibre 22 y en el cuarto procedimiento no se encontró nada de interés para la causa.

Luego surgieron datos de más droga y sospechosos en el barrio Pirola, en la zona de calles Pronunciamiento y Libertad. Se pidieron más allanamientos y así llegaron a la vivienda de calle Isidoro Rossi.

El objetivo era encontrar armas y municiones, pero al ingresar a la casa y revisar una habitación encontraron varios baldes de pintura llenos de paquetes rectangulares con papel film y cinta de embalar. También había frascos de vidrio y algunos plantines. Todo era marihuana y el pesaje arrojó un total de 75,2 gramos. También se incautaron celulares.

droga condenan pareja apuntan a narco.jpg La pareja recibió prisión condicional por almacenar 75 kilos de marihuana. Señalan a un tal Molina como el dueño

Por la cantidad de droga hallada el fiscal pidió y el juez de Garantías dispuso la incompetencia en la causa y el expediente pasó al Juzgado Federal de Paraná.

Los detenidos fueron D.C., un hombre de 40 años, y su pareja S.G., de 32.

Abreviado

El caso fue enviado a juicio al TOF que terminó siendo un abreviado por el acuerdo al que arribaron las partes. El fiscal general José Ignacio Candioti y los imputados, representados por el defensor Augusto Lafferriere acordaron que el hombre se hacía cargo del delito de Almacenamiento de estupefacientes y consentía cumplir cuatro años de prisión; y que la mujer recibiría tres años de prisión condicional por una participación secundaria en el mismo delito.

Pero tras analizar el expediente, la jueza Lilia Carnero planteó sus diferencias y dictó una sentencia diferente.

Carnero no discrepó con el delito que les endilgaron a la pareja, sino en el rol que le asignaron a cada uno. Para ello, evaluó la nota de la División Inteligencia de la Dirección de Toxicología, con las transcripciones de numerosas comunicaciones que mantendrían la mujer con otras personas, que “en su extensión arroja otra perspectiva”.

En el celular de S.G. se hallaron mensaje con un o una tal Zurita, donde conversarían sobre marihuana y cocaína. “No se descartaría que pudieren estar hablando de estupefacientes, debido a que le preguntan si estaba sola, a efectos de que otra persona no vea las maniobras ilegales”, sostiene el informe. También quedaba claro que la mujer no quería que sus vecinos ni su familia se enterasen de nada.

En cambio, sobre la pericia al celular de D.C. se indicó: “No hallándose elementos de interés para la causa”. Incluso, la pesquisa se constató que el hombre es un empleado estatal, que se desempeñaba como sereno y además vendía maples de huevos.

El dueño de la droga

La jueza advirtió una cuestión no menor: al ser indagada inicialmente, se abstuvo de declarar. Sin embargo, luego cambió de abogado y de estrategia: en marzo dio su versión de los hechos, afirmando que otro hombre le había dejado la droga. Entonces, Carnero señaló como importante que la primera abstención estuvo dirigida por un abogado defensor que había sido aportado por el narco que le había dejado el cargamento de droga.

De este modo, en el transcurso de la causa se aportaron datos que apuntaban a un tal Nacho Molina. Se trata del padre de un condenado por un resonante robo ocurrido en Paraná.

La jueza consideró que la confesión de D.C. como autor del delito “es una ofrenda encubierta para quien es la madre de su hijo”. Y apuntó que se debía profundizar la investigación para llegar al dueño del cargamento: D.C. “participó en un hecho doloso ajeno, participación que fue accesoria, pues en esta trama, el rol preponderante, quedó sin investigar, al parecer fue el de un tal Molina, que ese mismo día acarreó la droga”.

Es más, detalló que los imputados en esta causa habían realizado denuncias por amenazas contra el mencionado Molina, y también por otros delitos,como lesiones y daños, según dijo el defensor Lafferriere. Y que el día que cayeron con la droga en su casa, no se animaron a denunciarlo.

Entonces, la magistrada concluyó en que el hombre y la mujer “colaboraron de manera secundaria en el almacenamiento del estupefaciente, en tanto que el plan criminal y el dominio de las circunstancias fácticas estuvieron en manos de otra y/ u otras personas”.

Entonces, las condenas fueron por de dos años para el hombre y tres para la mujer, en ambos casos de prisión condicional.

La versiones de los acusados y las amenazas de un narco

El 15 de marzo de 2022, S.G. declaró que aquella mañana su marido salió a trabajar, que llegó un hombre quien le dejó baldes en su casa y le dijo: “Dale, guardámelo adentro, porque vos sabés cómo son las cosas acá”, en tono amenazante.

“No sabía qué hacer, si llamar a la Policía o qué hacer, por las amenazas, no sabía qué me iba a pasar. Entonces me quedé con mi nene ahí hasta que llegó mi marido de trabajar” y luego llegó el personal de Investigaciones.

En tanto, D.C. dijo que al mediodía salió del trabajo,le compró algo a su hijo en un kiosco de revistas y cuando llegó a su casa se llevó la sorpresa: “Me encontré con todo eso adelante en el patiecito de la casa que le habían tirado a mi señora”.