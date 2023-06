Cuestionan el ingreso de la Policía a una escuela de Concordia

En la mañana de este jueves, Almada dialogó con LT15 detallando lo vivido en la jornada del martes en la institución. “Nosotros desde las escuelas venimos sufriendo desde hace mucho tiempo el gran flagelo de la violencia, la escuela no es un lugar aislado de la sociedad y tenemos varias peleas fuera y dentro de la institución. El martes, un chico de primer año había hecho referencia a que otro niño había llevado un elemento cortante, no sabemos qué pero era un arma blanca. En las escuelas existe un protocolo para el tratamiento de estas situaciones complejas que se utiliza a nivel nacional para solucionar pacíficamente este hecho tomando en cuenta los derechos del niño y otras resoluciones para sobrellevar”, explicó.

“La escuela estaba rodeada de patrulleros, había más de 12 policías dentro de la escuela y se llevaron a dos de mis alumnos, había niños y niñas que estaban llorando”, destacó la docente. “La escuela estaba rodeada de patrulleros, había más de 12 policías dentro de la escuela y se llevaron a dos de mis alumnos, había niños y niñas que estaban llorando”, destacó la docente.

La docente comentó que la denuncia de esta situación no pasa por el control de los efectivos a fin de resguardar la seguridad social, sino el proceder ante menores de edad que, en esta oportunidad, quedaron muy conmovidos y sorprendidos. “No pasó en la institución esto ya que sorpresivamente la rectora ingresa con tres efectivos policiales solicitándole a los chicos que saquen todos sus elementos de las mochilas porque estaban buscando un arma blanca, a lo que me paro e intento detener esa situación porque me parecía una violación, primero a mi derecho como docente de ser la responsable civil de los alumnos en ese momento, y por otro me pareció un avasallamiento a los estudiantes de entre 13 y 14 años, que varios de ellos no entendían qué pasaba, generándose una situación espantosa dentro del aula”, dijo Almada.

LEER MÁS: Exjefe policial condenado por no informar un procedimiento

“La escuela estaba rodeada de patrulleros, había más de 12 policías dentro de la escuela y se llevaron a dos de mis alumnos, había niños y niñas que estaban llorando. Me pareció importante denunciarlo, hice un acta que elevé a la departamental de escuelas, a la supervisora correspondiente e inclusive a la rectora por una cuestión jerárquica, como así también al gremio que me nuclea para recibir el acompañamiento y estamos esperando una respuesta”, destacó y añadió: “Hasta que me retiré de la institución no había aparecido ningún elemento ni tampoco ningún hecho violento con los estudiantes había sucedido. Nosotros somos adultos responsables y tenemos una obligación civil ante esto, y por otro lado defendemos a los estudiantes, no podemos criminalizarlos sin tener una prueba de que exista realmente alguien que haya llevado un arma blanca”.

La docente enfatizó en el hecho de rever cómo proceder ante estas situaciones teniendo en cuenta que se trata de niños y niñas. Aclaró que, si bien parece ser que las autoridades institucionales tienen la potestad de habilitar e intervenir en estas situaciones de la forma que sucedió en esta ocasión, podría manejarse de una forma distinta para intentar no alterar a los menores de edad que muchas veces se ven sorprendidos de mala forma.