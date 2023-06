Basavilbaso: quieren llevar a juicio a exfuncionario, empresario e ingenieros

La causa está caratulada "Verbauvede, Pereyra, Schaff, Vallejo, Conte, Viola, Toneguzzo y Caballero". El principal imputado es Mariano Verbauvede, ex secretario de Obras y Servicios Públicos de la gestión que gobernó Basavilbaso en el período 2011-2015. También están imputados Oscar Augusto Pereyra, de la contratista Intecint; y los ingenieros Silvio Vallejo, Leonardo Jorge Luis Schaaf, Martín Caballero, Hugo Toneguzzo, Héctor Conte y Gisela Viola.

Ante la consulta de UNO, desde la Fiscalía de La Histórica se informó que la audiencia de elevación de la causa a juicio se iba a concretar este jueves, pero finalmente se reprogramó para el 25 de julio. El pedido de elevación a juicio lo formuló la fiscal María Albertina Chichi. En tanto, quien debe resolver la petición es la jueza de Garantías Alejandrina Herrero.

Municipalidad de Concepción del Uruguay.jpg La causa de Basavilbaso tramita en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

Se supo que la audiencia no se llevó a cabo por problemas de salud de un abogado y porque otro letrado realizó un planteo para que la causa pase a la Justicia Federal, ya que en la investigación se hace referencia a fondos nacionales girados al municipio en el marco del programa Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, que vinculó a la Municipalidad con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa).

Por esta razón, previo al tratamiento de la elevación a juicio la magistrada deberá tratar el planteo de competencia y otro por prescripción de la causa.

La investigación comenzó en enero de 2016 por una denuncia del ex intendente y actual diputado nacional Gustavo Hein (Cambiemos), quien dio cuenta de supuestas irregularidades en el manejo de fondos del programa Viviendas Rurales y una inconclusa obra de cloacas en el barrio Estrada. Un año después, en abril de 2017, la fiscal Melisa Ríos -hoy jueza de juicio- realizó la primera imputación por el presunto delito de defraudación a la administración pública, uso de documento falso, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.

La fiscal también le endilgó a Verbauvede el uso de maquinaria y personal del municipio, para los trabajos que debían efectuar firmas que tenían a cargo obras adjudicadas por el municipio. También le imputó el uso de vehículos y personal de la comuna para trasladar de Concepción del Uruguay a Basavilbaso andamios metálicos alquilados por Roberto Raúl Heubach para ser utilizados en la realización de la obra denominada "Refacción cuba de tanque elevado y sustitución de cañerías de subida y bajada".

La representante de la acusación le imputó además haber defraudado al Estado municipal en el marco de la "Construcción de Tres Núcleos Sanitarios y una Sala de Reducción en el Cementerio Municipal". Señaló en su acusación que el ex funcionario omitió realizar tareas propias de su cargo para impedir que se efectuaran pagos no ajustados al contrato, no culminándose la obra.