A tres años del femicidio, la familia de Gisela López pedirá justicia en Tribunales

Sin embargo, sabe que esto no termina: "Vamos a tener que pelear para poder elevar la causa a la Corte, dependemos de eso por la Justicia entrerriana que tenemos", afirmó. Además, debido a las dudas que surgieron, quedaron y se multiplicaron desde el primer día, van a intentar que otros organismos puedan colaborar con la investigación con el fin de hallar evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Gisela López tenía 19 años. Estudiaba en la escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 5 Padre Fidel Alberto Olivera de Santa Elena, y soñaba con poder irse a estudiar Turismo. El 22 de abril de 2016 la mataron en un intento de violación. Volvía de clases, camino a su casa, cuando fue raptada en la zona conocida como El Bajo una cuesta de unos 300 metros con descampado y algunas casas a los costados, que separa la ciudad del acceso donde se encuentra el barrio 120 Viviendas, donde vive la familia López.

Durante 18 días Gisela estuvo desaparecida. La buscaron en todos lados, hasta que el 10 de mayo un niño a caballo encontró su cadáver cerca de la ruta donde fue raptada. Es decir, en el mismo lugar por donde cientos de policías,vecinos,familiares y voluntarios caminaron una y otra vez en busca de rastros. Ni los perros lo habían detectado. Pero según la Justicia, el cuerpo estuvo siempre ahí.

Desde entonces, el dolor en la familia es el mismo, y tres años después sufren el flagelo de la impunidad. En la investigación a cargo del fiscal Santiago Alfieri, cuatro personas fueron detenidas y llevadas a juicio. Pidieron prisión perpetua para los tres hombres acusados (Elvio y Mario Saucedo y Matías Vega), pero un tribunal los absolvió y liberó por falta de pruebas.

Luego, la Cámara de Casación Penal ordenó hacer un nuevo juicio por errores en la valoración de las pruebas, pero esto nunca llegó: el 20 de marzo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia determinó que la absolución estaba bien fundada.

Ahora están en la pelea para tratar de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "El objetivo nuestro es que por lo menos digan 'en Entre Ríos no hay justicia '. Justamente el 22 de abril van a dar los fundamentos, es repudiable lo del Superior Tribunal", dijo Gabriel. El hermano de Gisela contó además que contactó al presidente del STJ: "(Emilio) Castrillón manifestó su malestar por esto que pasó, me dijo que no tenía palabras, quedamos que nos íbamos a juntar en Paraná. Vamos a ver qué nos dicen, va a haber que seguir peleándola como siempre", afirmó.