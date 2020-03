Paraná: decretan asueto municipal hasta el 31 de marzo

El Municipio de Paraná dispuso por Decreto Nº 373, de este lunes, asueto por extraordinarias razones sanitarias, desde este martes 17 al 31 de marzo. El decreto asegura guardias mínimas y el intendente Adán Bahl informó las medidas acompañado por la viceintendenta, Andrea Zoff.

“Tomamos esta decisión con el objetivo de minimizar y retrasar la propagación del coronavirus en nuestra ciudad y para eso es fundamental que todos circulemos lo menos posible. Como lo expresó anoche el presidente de la nación, la situación no se ha agravado, pero tenemos que ganar tiempo y tomar las medidas necesarias para evitar que el crecimiento sea exponencial y suponga un riesgo mayor”, explicó y agregó: “Es imperioso tener conciencia de la responsabilidad social que todos tenemos. Les pido a los trabajadores que sean responsables por sí mismos, por su familia y por toda la comunidad. Les pido lo mismo a los vecinos, es momento de cuidarnos y de cuidar a los demás. Es necesario que estemos tranquilos y que actuemos con precaución y solidaridad. Si todos respetamos las recomendaciones, vamos a lograr minimizar los riesgos. Es una situación delicada, pero de la que vamos a salir juntos”, resaltó el intendente.

El asueto extraordinario no comprende la prestación de servicios esenciales en las áreas operativas de las Secretarías de Servicios Públicos, Obras Públicas, y Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano. La medida tampoco incluye a la Administración Fiscal Municipal, la Dirección General de Catastro, ni a las áreas con personal vinculado por profesión, conocimiento o función a las ciencias médicas y al saneamiento ambiental. Asimismo, queda excluido del asueto el personal relacionado a los Jardines Maternales que se encuentre afectado al servicio de comedor, el servicio fúnebre social y cementerio. Esta medida extraordinaria tampoco comprende al personal de la Subsecretaria de Comunicación, atento que resulta de vital importancia para la difusión de medidas y orientaciones para proteger a la población del avance de esta nueva enfermedad por Coronavirus (COVID-19).

Los dirigentes gremiales expresaron su acuerdo con a las medidas del ejecutivo municipal: Roberto Alarcón, de ATE, expresó que “Estamos en consonancia con las medidas a nivel nacional, estas medidas del intendente Bahl son fundamentales en estos momentos que estamos pasando. Estamos de acuerdo con las disposiciones sabiendo que se garantizarán guardias mínimas”.

Por otra parte, Alejandra Levrand, de APS, manifestó que “Nuestro gremio pidió hoy al intendente una normativa que diera claridad para proceder frente a esta pandemia. En consonancia con lo dispuesto a nivel nacional, el intendente adhirió con un receso con guaridas mínimas”, dijo la dirigente y agregó: “El intendente aseguró que los trabajadores contarán con los elementos necesarios para la tarea de que realizan, como es el caso de la limpieza de ciudad”.

En el mismo sentido, los presidentes de bloque del Concejo Deliberante expresaron sus opiniones. Sergio Elizar, del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, dijo que “Valoramos de manera positiva las medidas, la iniciativa que acaba de tomar el intendente Bahl está en el marco de las decisiones de los gobiernos nacional y provincial. Hay que valorar la convocatoria a todos los bloques, es un problema qué hay que afrontarlo juntos, todas las fuerzan políticas, ponernos de acuerdo sobre cuáles son las mejores políticas para prevenir este flagelo mundial”.

Maximiliano Paulin, Presidente del Bloque PRO, dijo que valora “el gesto del Intendente de habernos convocado, no solo a los presidentes de los distintos bloques, sino también a los representantes de los gremios y sindicatos. De este modo, con la presencia del gabinete municipal, pudimos sacarnos todas las dudas vinculadas a este asueto que declara el Municipio para las próximas dos semanas en línea con la decisión del Presidente de la Nación. Me parece una medida acertada para disminuir la circulación y contacto de la gente; veremos en los próximos 15 días como evoluciona todo y la idea es aplanar esa curva de infectados para no saturar el sistema sanitario de nuestra ciudad y de la provincia de Entre Ríos”.

La Presidenta del Bloque UCR, Claudia Acevedo, señaló que “ha sido satisfactorio que el Intendente nos haya convocado para participar y dar opiniones desde nuestro lugar sobre lo que está sucediendo. Es una situación muy grave, tenemos que tomar conciencia y debemos trabajar en conjunto para que esto resulte porque si no nos vamos a enfrentar al problema de que quizás no tengamos la infraestructura suficiente como para solucionar estos inconvenientes. La unión hace la fuerza, esto es un buen ejemplo de decir que estamos todos preocupados, estamos todos encaminados y poder resguardarnos entre todos la salud”, dijo la edil.

En detalle

El asueto administrativo será considerado inhábil administrativo a todos los efectos, incluyendo el trámite de expedientes, reclamaciones y recursos.

Asimismo, se ordena que las distintas Secretarías de Estado Municipal establezcan guardias mínimas para garantizar el funcionamiento de las dependencias a su cargo y en caso de considerarlo viable, establecer modalidades de trabajo domiciliario.

También se dispone la suspensión del ciclo lectivo de los Jardines Maternales Municipales hasta el 31 de marzo y la suspensión del inicio del ciclo lectivo del Centro Educativo Municipal de Integración y de las clases de las Escuelas Municipales de Deportes.

El presidente municipal se refirió a las razones que sostienen esta medida extraordinaria: “Nuestra prioridad es cuidar la salud de todos los paranaenses. Por eso estamos trabajando de modo permanente junto a Nación y Provincia a fin de adoptar las mejores medidas para combatir el coronavirus. Es importante que nos mantengamos unidos y que colaboremos con lo que nos indican los profesionales y autoridades en la materia. Entre todos, podemos superar esto”, expresó Bahl.