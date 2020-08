Paraná: Bares y restaurantes piden cerrar a las 23

En medio de los aumentos de casos de Coronavirus en Paraná representantes de hoteleros y gastronómicos piden una nueva flexibilización en los horarios de apertura de bares y restaurantes para intentar "hacer una diferencia" que los salve del destino de cierre y desempleo que aqueja al sector.

Así lo expresó Hugo Permayú en radio 97.1 La Red Paraná. “Si bien tenemos un aliciente con la apertura de los locales gastronómicos la situación de crisis no ha variado. El horario determinado no alcanza para calmar la situación de angustia y zozobra que esta pasando nuestra actividad”, señaló.

El sector pide permanecer con los locales abiertos, al menos, hasta las 23. “Entendemos que el crecimiento de casos de coronavirus ha sido exponencial en los últimos días y esto está llevando a las autoridades a ser más precavidos”, razonó y reiteró: “Nosotros estamos pidiendo permanecer abiertos hasta las 23 y esta realidad nos golpea concretamente. Para muchas empresa retroceder de fase sería el quiebre definitivo para muchas empresas. Hay un sin número de establecimientos que han cerrado sin perspectiva de volver a abrir y otros están aguantando para ver qué ocurre en con la pandemia”, indicó.

Horarios

Desde la primera cuarentena, la primera flexibilización que tuvo el rubro fue el 28 de mayo. En esa fecha se dictó el decreto 742/20 que permitió la reapertura de los locales de lunes a domingo de 7 a 23. Luego, el 17 de julio se dictó el decreto 1060/20 que modificó el horario de lunes a domingo de 6 a 18 y, finalmente, el decreto 1099 del 25 de julio volvió a reducir la franja horaria de lunes a domingo de 6 a 19.

La peor crisis

Permayú indicó que, a nivel nacional, el sector ha perdido más de 100.000 puestos de trabajo. “Se trata de la crisis más grande desde 2001. Luego de esa crisis la actividad se recuperó y fue creciendo. Todo lo que se avanzó en esos 20 años lo hemos perdido con esta pandemia. Estasmos mucho peor que en 2001”.

En tanto señaló que la parte hotelera es la más golpeada ya que fueron los primeros en cerrar, no han podido volver a retomar la actividad y serán los últimos en abrir al estar vedada la actividad turística. “Las empresas están preocupadas pero más lo estamos los trabajadores porque estamos viendo desaparecer la fuente de trabajo. Eso genera mucha incertidumbre y angustia”.

Por otra parte rescato la voluntad política aunque puntualizó que “no alcanza”. “Estamos en contacto permanente con las autoridades y fue a instancias de los trabajadores -que presionaron para la reapertura de locales- que se restableció la actividad con los protocolos de seguridad, pero ahora estamos pidiendo la ampliación del horario, al menos hasta las 23 para tener mayor margen. El 70% de los locales funcionan de noche y es en el horario que, ahora, deben estar cerrando”.

“Planteamos el nuevo horario pero nos dicen que, ante el crecimiento de los casos se necesita que no haya circulación de gente en las calles. A pesar de que en los establecimientos se asegura el cumplimiento del protocolo y es más segura una reunión dentro de un local gastronómico que en una fiesta privada, pero son determinaciones políticas las que se deben tomar”, argumentó.

bares2.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Incumplimientos

Por último dijo que si un local no cumple con los protocolos se impone su cierre. “Si hay un comercio que no cumple con el protocolo no impediremos su cierre porque además se está poniendo en riesgo a sus trabajadores y a los clientes. Y por uno o o dos que no entienden que debemos cuidarnos entre todos, pagan las consecuencias todos”.

