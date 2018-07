Abel Albino dijo que virus del sida atraviesa la porcelana y fue objeto de críticas y burlas

El reconocido médico Abel Albino, creador de la fundación Conín disertó en el Parlamento en el marco del debate por el aborto legal y, además de realizar una enfática defensa de la vida, dijo que el preservativo no protege del sida porque el virus "atraviesa hasta la porcelana".





"El profiláctico no la protege de nada. ¡El virus del sida atraviesa la porcelana!", dijo y dejó atónitos a los presentes.





La intervención mereció que la fundación Huésped saliera a contestarle

Embed Comunicado abierto de los Dres. Alberto Kornblihtt y Pedro Cahn sobre dichos del Dr. Abel Albino.https://t.co/v2MhDl4DZj pic.twitter.com/DsbCCVNdAg — Fundación Huésped (@FundHuesped) 25 de julio de 2018





Embed Comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre los dichos de Abel Albino pic.twitter.com/6Nif1TC1uY — Sebastián Davidovsky (@vidusky) 26 de julio de 2018





Embed Comunicado de Pedro Cahn y Alberto Kornblihtt sobre las barbaridades de Abel Albino en el Senado. "La elección del material porcelana como contraposición al látex de los preservativos no es inocente y tiene por objeto generar miedo en la población." #AbortoLegal pic.twitter.com/LvQRB9VYRv — Ingrid Beck (@soyingridbeck) 25 de julio de 2018





También generó burlas

Embed Según Albino, el virus VIH cruza Gral Paz empujando un Torino en punto muerto — Octaedro (@comunidad_negra) 25 de julio de 2018





Defensa de la vida

"El virus del sida es 500 veces más chico que el espermatozoide; el profiláctico no sirve absolutamente porque si falla en un 30% de la veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el sida. Uno no está absolutamente cubierto", añadió.





Embed Que el Ministerio de Educación tenga un convenio con Abel Albino es como si Agencia de Seguridad Vial convocara a Chano. — Periodista de Perón (@PeriodistaPeron) 25 de julio de 2018





Y agregó: "Sería irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás. La posibilidad de contagio es muy grande, porque no siempre uno se pone el profiláctico cuando sale de la casa, se lo pone cuando está en la situación, y ya se pudo haber contagiado".





Embed Que ayer hayamos tenido que detener nuestras vidas para explicar, décadas después, que hay que usar preservativo para evitar la transmisión de VIH demuestra el retrógrado lugar al que nos quieren llevar. El problema no es sólo Albino sino los Senadores que lo llevaron a exponer. — Claudia Piñeiro (@claudiapineiro) 26 de julio de 2018





Los dichos de Albino provocaron la reacción de Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), que se encontraba en el salón y se retiró a los gritos.





Asimismo, durante el plenario de Comisiones en la Cámara alta, el médico infantil aseguró que a sus 71 años le dan ganas de llorar al tener que venir al Congreso a pedir por favor que no maten a los chicos. "No puedo creer que tenga que venir a decirles: por favor, no los maten. Son seres humanos como nosotros, tienen un derecho personalísimo; matar a un niño es abortar", consideró.





Embed -Un preservativo flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser.

-Cálmese, Albino. pic.twitter.com/MAL1U72kor — Sra. Muntz (@unamadresoltera) 25 de julio de 2018 "El profiláctico no sirve para nada" dijo Abel Albino.

¿Quién lo llevó? ¿Se hace responsable de esta barbaridad? — Myriam Bregman (@myriambregman) 25 de julio de 2018





El médico de niños siguió su enfática defensa señalando que "la vida es un derecho personalísimo, anterior a la civilización, al Estado... Y si lo ponen como ley, pues será una ley inmoral. Lo malo es que son ustedes los que van a poner el gancho. Ustedes van a tener las manos manchadas de sangre de esas criaturas".

Embed La versión re mix del “Yo no sé por qué” que @FloraAlkorta le dedicó al Dr Albino pic.twitter.com/eb8WAIpYs4 — Claudia Piñeiro (@claudiapineiro) 25 de julio de 2018





En otra parte de su presentación, el fundador de Conin hizo hincapié en la necesidad de gente para poblar la Argentina y lo comparó con la natalidad en otros países. "Alberdi decía que los Estados Unidos apostó a la población y ganó", recordó.





Embed Albino fue la frutilla del postre para saber de qué lado hay que estar con la ley de despenalización. — Mauricio Maronna (@MauricioMaronna) 26 de julio de 2018





Finalmente, Albino contó haber presenciado abortos. "He visto los productos de los abortos dentro de tachos de basura; ¿eso será evolución?", se preguntó.





Luego parafraseó a otro especialista señalando que el 64% de las mujeres atendidas en los servicios de psiquiatría son mujeres que han abortado. "O sea, sacarlo del cuerpo es fácil; sacarlo de la cabeza y del corazón luego es muy difícil", interpretó.

Embed Les recuerdo que mientras la platita del Estado se la lleva Albino, el sistema científico en Argentina está desapareciendo. — Danila (@daniladebingen) 26 de julio de 2018





No es la primera vez que las declaraciones de Albino desatan una polémica. Tiempo atrás, al referirse a la homosexualidad en una entrevista radial, el galeno sostuvo que se trata de "un problema provocado a veces por una violación en la familia".





En esa misma nota, Albino había dicho que "el sexo es una maravilla que tenemos para contribuir a la obra de Dios, no para divertirse", al tiempo que advertía sobre los riesgos de "la adicción a la masturbación".





"Hay personas que se masturban y jamás tienen una relación formal, están con su pareja y después van a masturbarse al baño. Y no lo pueden dejar, es una adicción", completó en esa oportunidad.





Embed Estamos de acuerdo en que el Estado no puede financiar a un burro malintencionado como Albino, ¿no? — Ingrid Beck (@soyingridbeck) 26 de julio de 2018





La fundación que preside Albino, tiene convenios vigentes con el Estado. Durante 2016, la entidad recibió $ 9.520.720; en 2017 la cifra subió a $52.656.187 y para este año está estimado que el número supere los 120 millones de pesos. Así se desprende del informe de la Jefatura de Gabinete ante el Congreso.