Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC es la segunda plataforma con más presencia en todo el país gracias a sus beneficios para los pagos online.

Pago TIC es una plataforma tecnológica argentina de procesamiento de pagos y recaudación digital, que permite a diversas entidades, gobiernos, clubes, universidades y empresas, digitalizar sus cobros recurrentes o puntuales, ofreciendo una solución integral para que usuarios y clientes paguen fácilmente con distintos medios electrónicos a las organizaciones, gestionen y automaticen sus respectivas tesorerías.

El fundador de Pago TIC, Fabian Barros Requeijo, dialogó con Radio La Red Paraná (88.7) sobre la empresa, cómo creció a lo largo de los años y cómo se expande en todo el país: "Estamos en Victoria, Concepción del Uruguay y en muchas partes del interior. Tenemos muchísima presencia y somos la segunda plataforma más importante el país" .

"Con Pago TIC pudimos terminar con la brecha digital ya que las empresas pueden pagar con todos los medios de pago bajo un lema de pago respetuoso. Tanto la institución recaudadora como los pagadores tienen una atención de primer nivel y con máximo compromiso en nuestra empresa", explicó el fundador. Por otro lado, y haciendo alusión a la cercanía con los usuarios y clientes, agregó que desde hace un año la Mona Jiménez es la cara que la empresa buscó para poder promocionar sus beneficios.

La empresa tiene 13 años de vigencia y, con más de 4 millones de clientes, busca continuar potenciando su alcance en el resto del país. Hoy operan en nueve poderes judiciales del país, 30 universidades, 450 municipios, 1.000 empresas, y 250 clubes.

El débito con múltiples medios de pago simultáneos introduce una evolución clave: el usuario asocia varios medios de pago y el sistema intenta primero con el medio principal, pero si falla, pasa automáticamente al siguiente y así sucesivamente. Pago TIC tiene la máxima certificación mundial en seguridad.

Solidaridad

"Vamos a donar un millón de dolares a una causa solidaria. Estaremos creando la billetera "JuntoaTIC". Los usuarios pondrán un código y la mitad de nuestra ganancia se estará donando a la institución que el cliente elija", contó Requeijo y agregó: "La idea es que la solidaridad deje de ser algo que se hace una vez cada tanto, o con las cosas que nos sobran, para que sea un hecho cotidiano".

Digitalización

Plataformas digitales como Pago TIC ofrecen herramientas que garantizan la cobrabilidad: además del débito automático con múltiples medios de pago, permiten abonar en un entorno simple y seguro, con atención personalizada. A esto se le suma la conciliación automática de todos los cobros y una serie de productos que permiten digitalizar la tesorería. En 2026, la tendencia global apunta a sistemas que operan solos y que garantizan continuidad, como si fueran una red eléctrica financiera. El débito automático con múltiples medios de pago forma parte de esa nueva capa de infraestructura, ofrece pagos sin rechazos, impulsa entidades más solventes y permite que los usuarios puedan pagar más fácilmente. Todo esto tan solo incorporando una herramienta digital.