Zamira Beber tiene el desafío de dejar el cinturón en su ciudad

La organización del evento está a cargo del excampeón Argentino y Sudamericano Ulises Cloroformo López, quien informó que las entradas anticipadas ya están a la venta a un valor de 5.000 pesos.

El desafío de Zamira Beber

Zamira.jpg Zamira Beber, de 19 años, se enfrentará con Alejandra Leiva, oriunda de Laguna Larga. Víctor Ludi/UNO

Mientras pule los últimos detalles en su preparación de cara a lo que será el compromiso más importante en su corta pero intensa carrera, Zamira Beber recibió a Ovación y contó cómo se encuentra a la espera de este combate.

“Me siento muy bien, tranquila y entrenando mucho para llegar de la mejor forma, tal como lo hago siempre para cada pelea. No veo las horas de que sea 14 de marzo para ver qué puedo hacer sobre el ring, con la idea de lograr el título”, contó la joven de 19 años.

“Recién llevo 12 peleas y que ya me haya surgido esta oportunidad es algo que me motiva mucho –prosiguió–. Además cuento con el apoyo de mi familia y los chicos del gimnasio Payabox, así que estoy muy entusiasmada”.

Luego, la boxeadora se refirió a la preparación que viene llevando adelante: “Estoy entrenándome muy duro en doble turno, intentado mejorar cada día con el objetivo de quedarme con ese cinturón. Es una linda motivación la que tengo y voy a llegar muy bien a ese día porque me estoy entrenando fuerte. Sé que no debo regalar nada si quiero cumplir con mi objetivo”.

Al ser consultada sobre su rival, Beber elogió a la Joyita Leiva: “La he visto pelear en Paraná y sé que es una rival muy buena, con más experiencia que yo. Tengo que salir a buscar la pelea desde un primer momento porque será a todo o nada. Me tengo mucha fe y siento que voy a ser la campeona. Para eso me estoy entrenando todos los días, confiando en mí y en el trabajo que estamos realizando”.

Además, Zamira recordó cómo fue su llegada al deporte de los puños: “Mi hermano Ignacio ya boxeaba cuando yo le comenté a mi familia que quería practicar boxeo. Ellos me dieron su apoyo, me dijeron que pruebe, lo hice y me gustó mucho. Me siento muy contenta con este deporte. Desde el primer momento que pisé el gimnasio quise ser boxeadora”.

Para finalizar, la peleadora de la capital entrerriana también reconoció que, más allá de su próximo compromiso, tiene algunas rivales en mente: “Hay muchas boxeadoras con las que me gustaría pelear, pero primero no quiero perder mi objetivo en esta pelea. Después sí veré con quién me tocará enfrentarme”.

La opinión de su entrenador

Zamira 2.jpg Zamira Beber con el organizador del evento, Ulises Cloroformo López, y su entrenador, Nicolás Pagliaruzza. Víctor Ludi/UNO

Nicolás Pagliaruzza también se refirió al compromiso que afrontará su pupila, asegurando que: “A Zamira la veo muy bien. Ella entrena mucho y tiene constancia, no falta ni un día a la práctica. Eso es muy importante. Un boxeador puede tener mucho talento, pero si no lo acompaña con dedicación no alcanza”.

“Siempre peleó contra rivales con más experiencia –continuó–. Incluso cuando debutó se enfrentó con una boxeadora con siete peleas y le ganó igual. Tuvo compromisos muy difíciles y en un año realizó 12 peleas, de las cuales ganó ocho, empató dos y perdió dos. Viene bien y queremos que logre consagrarse”.

Derrotas en Gualeguaychú

Los hermanos paranaenses Elías y Marcos Jaime fueron derrotados en Los Galpones del Puerto, en Gualeguaychú. En un combate eliminatorio de cara al Campeonato Argentino Juvenil, Elías perdió por descalificación en el segundo asalto con Sebastián Espíndola, de Colonia Los Charrúas. Mientras que Marcos fue derrotado por puntos por el local Santiago López.