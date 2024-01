Walter Perazzo, a la espera de nuevos soldados

“El libro de pases está complicado. El mercado está difícil porque muchos jugadores que queremos se van al exterior. En algunos puestos está difícil conseguir”, describió el colombiano, quien aclaró que está satisfecho con el material que tiene a disposición.

“En líneas generales lo que trajimos hasta ahora nos deja conformes, pero somos conscientes de que nos falta un par de jugadores más en algunas líneas donde no tenemos con las características que estamos buscando”, remarcó, en rueda de prensa.

En este punto, el entrenador orientó la mira en los sectores que aún debe potenciar: “Estamos buscando delanteros, algún volante por afuera, algún defensor más. Mínimo un jugador por línea necesitamos y hasta diría dos delanteros con características de centrodelantero o por afuera, que es lo difícil porque no hay”, aseveró.

Luego evaluó el desarrollo de los juveniles durante la temporada y mencionó el espacio que tendrán en este ciclo: “Le estamos dando espacio a los chicos del club. Hay chicos que están para pelear por un lugar en la titularidad. Otros están para pelear el banco y otros que tienen un buen futuro pero todavía necesitan rodaje, necesitan madurar, pero sabemos que en un futuro cercano podrán integrar el equipo”.

Por otro lado, Perazzo realizó un breve análisis de la Zona A, el sector que integrará Patronato en la temporada 2024. “Miré la zona el primer día y no la miré más”, se sinceró. “Tengo experiencia en esta categoría y todos los partidos son duros, difíciles. Hay que ver los planteles que se arman porque cada año un equipo que fue fuerte en la temporada anterior no lo es en el siguiente porque se desarmó y no cuenta con el respaldo económico que necesita”, explicó.

“En cada torneo comienza una historia nueva, pero sin lugar a dudas es una zona muy pareja. A priori no hay un equipo que sobresalga como candidato sobre el resto. Lo importante es que entendemos cómo es este torneo. Hay que luchar cuando se debe luchar y también hay que tratar de jugar cuando se puede. Es muy distinto a lo que es la Primera División. Es lucha y juego. Hay que preparar a los jugadores para que tengan herramientas para jugar con rivales con los que tendremos que luchar y rivales que te proponen jugar y se les puede ganar jugando”, añadió.

Cuando fue consultado sobre si las características de los rivales que conformarán el mismo sector permitirá desarrollar un juego más asociado, respondió con cautela. “No quiero adelantarme a dar una opinión por lo que vi el año pasado. Los campos de juego son, en su mayoría, donde se puede jugar, pero hay que ver a esos equipos cómo reemplazan a los jugadores que se les fueron. A muchos equipos se les fue casi el 70, 80 por ciento de los jugadores. Esperaremos que empiece el torneo para analizar. Hoy estamos enfocados en la puesta a punto y mirando más lejos en Agropecuario. Más de ahí no nos extendemos”, afirmó.

Por último, mencionó las características de juego que buscará imprimirle a Patronato en el desafío que comenzará dentro de 14 días y que el Rojinegro será uno de los encargados de dar el puntapié inicial.

“Quiero un equipo sólido, que sea agresivo cuando tenga la pelota. Un equipo ofensivo. De todos modos lo más importante será empezar el torneo con un equipo que sea sólido y a partir de ahí crecer en el campo de juego. Me gustan los marcadores de punta que pasen al ataque, los volantes que pisen el área, pero no me gusta perder una pelota, me agarren mal parado y me haga un gol un equipo que me ataca una vez. Para eso hay que trabajar, tomar recaudos. Sin lugar a dudas el mensaje será ir a buscar los partidos, pero con prudencia y la mente fría”, concluyó.