Uno Entre Rios | Ovación | Diego Maradona

Vandalizaron el mural de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata

La imagen de Diego Maradona en el estadio Juan Carmelo Zerillo apareció con manchas de pintura roja.

30 de septiembre 2025 · 17:23hs
Así amaneció el mural en homenaje a Diego Maradona en La Plata.

Así amaneció el mural en homenaje a Diego Maradona en La Plata.

El estadio Juan Carmelo Zerillo, la casa de Gimnasia y Esgrima La Plata, sufrió actos de vandalismos en uno de sus paredones, precisamente donde se encuentra un mural del astro e ídolo popular Diego Maradona, entrenador del Lobo entre 2019 y 2020.

El mosaico amaneció este martes con manchas de pintura roja, lo que supuso un ataque por parte de hinchas del clásico rival, Estudiantes. No solo el mural de Maradona apareció vandalizado sino, también, símbolos populares e ídolos del club que estaban pintados en los alrededores de estadio.

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid.

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Racing es el único equipo argentino que podría disputar esta edición de la Copa Intercontinental.

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Se especula que el acto vandálico se dio entre la noche del lunes y el martes por la madrugada. Al enterarse de la noticia, socios del Tripero se acercaron a las inmediaciones del estadio para realizar trabajos de limpieza, logrando recuperar buena parte del mural de Maradona y el resto de las intervenciones dañadas.

El mural de Diego Maradona

Este homenaje al campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 se inauguró en 2021 por el colectivo Armando Gimnasia. Diego vivió la última etapa de su vida vinculado con Gimnasia, donde dirigió al Lobo desde 2019 hasta el momento de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

Diego Maradona Gimnasia y Esgrima La Plata Vandalismo La Plata
Noticias relacionadas
Simone Biles lleva ganadas 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales.

Simone Biles llegará a Argentina

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares.

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Con Mastantuono y un brillante Mbappé, Real Madrid goleó a Kairat.

Con Mastantuono y un brillante Mbappé, Real Madrid goleó a Kairat

Terence Crawford vivió un tenso momento.

Detuvieron a Terence Crawford en un confuso episodio

Ver comentarios

Lo último

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Simone Biles llegará a Argentina

Simone Biles llegará a Argentina

Ultimo Momento
Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Simone Biles llegará a Argentina

Simone Biles llegará a Argentina

Gobernadores de Provincias Unidas buscan romper polarización: Estamos podridos de Cristina o Milei

Gobernadores de Provincias Unidas buscan romper polarización: "Estamos podridos de Cristina o Milei"

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Policiales
Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Ovación
Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Giuliano y Julián dijeron presente en la goleada del Atlético de Madrid

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Qatar será sede de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares

Vandalizaron el mural de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata

Vandalizaron el mural de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata

Simone Biles llegará a Argentina

Simone Biles llegará a Argentina

La provincia
El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

Escuelas rurales: el gobieno provincial anunció que todas tendrán conectividad

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA porque no pudo llenar un salón?

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Alergias: recomendaciones para prevenirlas y tratarlas

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Dejanos tu comentario