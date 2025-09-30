Vandalizaron el mural de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata

El estadio Juan Carmelo Zerillo, la casa de Gimnasia y Esgrima La Plata, sufrió actos de vandalismos en uno de sus paredones, precisamente donde se encuentra un mural del astro e ídolo popular Diego Maradona , entrenador del Lobo entre 2019 y 2020.

El mosaico amaneció este martes con manchas de pintura roja, lo que supuso un ataque por parte de hinchas del clásico rival, Estudiantes. No solo el mural de Maradona apareció vandalizado sino, también, símbolos populares e ídolos del club que estaban pintados en los alrededores de estadio.

Se especula que el acto vandálico se dio entre la noche del lunes y el martes por la madrugada. Al enterarse de la noticia, socios del Tripero se acercaron a las inmediaciones del estadio para realizar trabajos de limpieza, logrando recuperar buena parte del mural de Maradona y el resto de las intervenciones dañadas.

El mural de Diego Maradona

Este homenaje al campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 se inauguró en 2021 por el colectivo Armando Gimnasia. Diego vivió la última etapa de su vida vinculado con Gimnasia, donde dirigió al Lobo desde 2019 hasta el momento de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.