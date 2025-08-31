Uno Entre Rios | Ovación | Unión

Unión venció a Racing en el Cilindro de Avellaneda

Unión ganó 3 a 2 de visita ante la Academia. Maravilla Martínez abrió la cuenta; Estigarribia, Tarragona y Solari lo dieron vuelta. Descontó en el final Mura.

31 de agosto 2025 · 23:11hs
El ex-Patronato Marcelo Estigarribia marcó uno de los goles.

Prensa Unión.

El ex-Patronato Marcelo Estigarribia marcó uno de los goles.

Unión de Santa Fe venció este domingo 3 a 2 a Racing en el Cilindro de Avellaneda con goles de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari, escaló al tercer lugar de la Zona A y agravó la crisis de la Academia en el Torneo Clausura. Los de Gustavo Costas, que empezaron ganando con un gol de Adrián Martínez y descontó sobre el final con un golazo de Facundo Mura, perdieron los cuatro partidos de local y cuajaron el peor arranque en su casa de toda su historia. Con 5 puntos sobre 21, marchan anteúltimos en su zona y se alejan en la tabla anual.

El gol de Estigarribia para Unión

Armani, la figura de River nuevamente en los penales.

Franco Armani volvió a ser héroe en River

El festejo de los jugadores de River tras ganar en los penales.

River venció por penales a Unión y avanzó a cuartos de final

