Unión venció a Racing en el Cilindro de Avellaneda

Unión de Santa Fe venció este domingo 3 a 2 a Racing en el Cilindro de Avellaneda con goles de Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari, escaló al tercer lugar de la Zona A y agravó la crisis de la Academia en el Torneo Clausura. Los de Gustavo Costas, que empezaron ganando con un gol de Adrián Martínez y descontó sobre el final con un golazo de Facundo Mura, perdieron los cuatro partidos de local y cuajaron el peor arranque en su casa de toda su historia. Con 5 puntos sobre 21, marchan anteúltimos en su zona y se alejan en la tabla anual.