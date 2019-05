Un guerrero del ascenso

Fabio Pereyra tuvo en claro desde muy pequeño cuál era su máximo anhelo. Se lo comunicó a su padre en plena adolescencia. "Cuando termine el Secundario no voy a estudiar más. Quiero proyectar mi carrera como futbolista", le anunció a su familia. Sus padres respaldaron la postura, pero le exigieron que finalice su educación media.

El defensor transitaba en el club Ateneo de Federal hasta que a los 18 años comenzó a darle forma a su sueño. Se mudó hacia Bovril para sumarse al plantel del Deportivo, que se preparaba para una nueva temporada en Paraná Campaña. Su estadía en el Depor duró apenas tres meses. Surgió la posibilidad de trasladarse a Rosario para jugar la Liga de esa ciudad en Unión Álvarez.

A partir de ahí se le abrieron varias puertas. Todas ellas fueron en el terreno del ascenso. El Paio, como lo conocen en su ciudad, luchó en cada una de las divisionales. Defendió la camiseta de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, donde considera que inició su carrera profesional. Luego de cuatro años en la Patagonia continuó su carrera en Tiro Federal de Rosario, Independiente de Chivilcoy y Atlético San Jorge de Tucumán.

A mediados de 2018 a Pereyra se le presentó la oportunidad de integrar un plantel de un equipo de la B Nacional. "Estaba en San Jorge de Tucumán donde tenía como entrenador al Chino (Ponciano) Aquino, que es el actual mánager de Arsenal. Él le venía hablando de mí a Sergio Rondina. Cuando terminó mi contrato en Tucumán me ofreció jugar en Arsenal. Le habló al entrenador de mí y así llegué a Arsenal. Gracias a la mano muy grande que me dio él y la confianza que me tuvo el entrenador", narró Pereyra, en diálogo telefónico con Ovación.

El entrerriano llegó como un desconocido al conjunto del Viaducto. Se transformó en uno de los pilares del equipo que el domingo recuperó su plaza en la Superliga al consagrarse campeón de la B Nacional. "Todavía no caemos lo que hemos logrado. Este ciclo comenzó con la idea de armar un plantel para mantener la categoría. Pero después fueron pasando los entrenamientos y en los partidos la idea se fue plasmando de a poco. Ahí nos planteamos ingresar en el reducido. El campeonato nos tomó como sorpresa", se sinceró.

Su inserción a la segunda categoría del fútbol argentino se gestó cuando tenía 28 años. "Las oportunidades se presentan en su momento. Tenía que estar preparado para cuando llegara esa chance. Sabía que en algún momento se me iba a dar porque venía trabajando bien, con seriedad. Más allá de que me llegó de grande, se dio en una edad justa, cuando uno madura como jugador", valorizó.

Fabio disfrutó el domingo su mayor alegría deportiva al coronarse campeón con Arsenal. Después observó el retrovisor y repasó el camino que transitó para disfrutar las mieles del éxito. El Paio es un guerrero del ascenso, por eso nunca renunció a su sueño.

"Soñé mucho la carrera que estoy llevando adelante. Lo deseaba, lo palpitaba. Sabía que no iba a ser nada fácil, más allá de haber comenzado de grande a jugar. Pero siempre fui en busca de una linda carrera. Cuando era un adolescente le comuniqué a mi familia que cuando terminaba la Secundaria no iba a estudiar más porque quería ser futbolista. Mis viejos me dijeron que primero terminara el Secundario y después buscara mi sueño. Ahí comencé. No fue nada fácil porque me ha tocado pasar por momentos difíciles, pero era lo que quería y tenía que aguantarme cualquier inconveniente que se presentara en el camino", resaltó.

Fabio Pereyra ahora tendrá la oportunidad de actuar en Primera División, pero no se relaja. "Tengo más desafíos en el camino. Como jugador trato de llegar a lo más alto posible. No hay un techo de sueños. Me tocó ascender a la Primera División del fútbol argentino. Ahora voy por más y lo que venga quiero que sea mejor que esto", se despidió.