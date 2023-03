UD Tomares, la nueva casa de Jerónimo Almada.

JERÓNIMO ALMADA UN TOMARES 2.jpg

— Hablame del club donde estás jugando actualmente.

— Cuando llegue a España en principio fui al Coria Club de Fútbol (Tercera División) que está ubicado en Coria del Río, Sevilla. Estuve entrenando un mes entero con el primer equipo de dicho club sin poder competir debido a demoras de un determinado documento. Y para optimizar el tiempo, junto con mi agente, decidimos bajar una División donde este papel faltante no era parte de los requisitos para jugar. Rápidamente comencé los entrenamientos con el primer equipo del UD Tomares (Unión Deportiva Tomares). Una semana luego pude debutar como titular en el Tomares B.

— ¿Cómo se dio esta oportunidad?

— Mis agentes en Argentina Marcelo y Ricardo habían enviado mis videos a su socios en España. El material les resultó muy interesante por lo cual procedieron a solicitarme que viajara para verme en persona. Recibí la noticia el 30 de diciembre, días previos a año nuevo y en principio querían que viaje el 1 de enero lo cual pudo modificarse para el día 2 de enero. De esta manera pude despedirme y celebrar el año nuevo con mis seres queridos. Y en este sentido le quiero agradecer también al gran grupo de Casado Sport por la gran bienvenida que me dieron y por su profesionalismo a la hora de trabajar. El director es el ex-futbolista José Manuel Casado con una gran trayectoria en España e Inglaterra y que jugó 3 o 4 años con Lionel Messi en la Masía. Enfrentó a Cristiano Ronaldo, entre otros tantos.

—¿Con qué nivel te encontraste?

— Me encontré con un muy buen nivel futbolístico donde predomina mucho la técnica individual, posesión del balón y velocidad en el juego. Todos los equipos son muy competitivos y el torneo está muy interesante dado que no hay una gran diferencia de puntos entre los líderes.

— ¿Cómo te fue en el debut?

— Mi debut como titular fue luego de una semana de haber llegado al club. Debuté como titular del Tomares B, situación oportuna para sumar minutos y ponerme a punto para lo que viene. Con respecto al partido jugamos de visitante contra el Calaveras Club de fútbol donde ganamos 3-0. Me sentí muy cómodo y seguro. Quiero destacar la seguridad y comodidad que me brindaron tanto el club, como mis compañeros de equipo, el trato fue y es muy bueno.

— ¿Cuáles son las metas colectivas e individuales?

— Con respecto a mis metas individuales quiero darme a conocer en Europa, enriquecer mi trayectoria y crecer como jugador. En cuanto a las metas colectivas el objetivo principal es buscar el ascenso de categoría y de no ser así estar en play off para conseguirlo.

— ¿Cómo vive tu familia este paso?

— Sinceramente fue difícil tener que despedirme y viajar en un plazo de tres días, aún así quiero destacar que siempre tuve el apoyo de mis seres queridos y eso me brinda mucha tranquilidad. Actualmente estamos en constante comunicación, es difícil estar lejos de casa, de mi familia y amigos, pero ellos me hacen sentir que están cerca con toda su bondad y cariño. Quiero mandarles un saludo a mis padres, hermanas, a mis abuelos, a mi novia, tíos y amigos.

— Un mensaje para aquellos juveniles que no encuentran su chance.

— En primer lugar un consejo que me gustaría darles es que se preparen en todos los aspectos posibles, dándole mucha prioridad no solamente al trabajo físico y nutricional, sino también al trabajo mental. En segundo lugar me gustaría aconsejar que jamás bajen los brazos, aunque no se vean los resultados rápidamente, que continúen trabajando, que la constancia y el profesionalismo pueden llevar a uno a cumplir sus objetivos.

El Club

Unión Deportiva Tomares es un equipo de fútbol español con sede en Tomares, Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía. Fundado en 1976, actualmente juega en Tercera División RFEF-Grupo 10, disputando partidos como local en el Estadio Municipal San Sebastián, con capacidad para 1.000 espectadores.