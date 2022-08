Tyson Fury confirmó que se retira del boxeo

boxeo.JPG

Los títulos de Tyson Fury

Tyson Fury se retiró de la actividad profesional con un récord de 32 victorias y un empate en 33 presentaciones. La única pelea en la que no se llevó la victoria fue en 2018, contra el estadounidense Deontay Wilder. A continuación, el desglose de sus títulos.

WBC Campeón de peso pesado.

WBA (Super) Campeón de peso pesado.

IBF Campeón de peso pesado.

WBO Campeón de peso pesado.

IBO Campeón de peso pesado.

The Ring Campeón de peso pesado (x2).

Campeón Inglés de peso pesado (x2).

Título Británico de peso pesado (x2).

Campeón de la Commonwealth de peso pesado.

Campeón Europeo de peso pesado.

Cinturón Irlandés de peso pesado.

WBO Intercontinental Campeón de peso pesado (x2).

Estas palabras fueron tomadas al principio con cierto escepticismo entre los fanáticos, ya que hace solamente dos días había declarado públicamente que estaba en plenas negociaciones para protagonizar una nueva pelea. Iba a ser un combate de exhibición ante el islandés Hafthor Bjornsson, quien saltó a la fama hace algunos años al interpretar a “La Montaña” de la popular serie Game Of Thrones. “Sería un poco divertido. Sería grandioso estar allí frente a, digamos, 70 mil fanáticos y mostrarle de qué se trata el boxeo, hacerlo extrañar y noquearlo. Estamos hablando con su equipo en este momento y definitivamente es algo que me interesa”, declaró el propio Fury en diálogo con el portal inglés The Telegraph.

También se esperaba que protagonizara un combate ante el ganador de la revancha de Oleksandr Usyk con Anthony Joshua el 20 de agosto por la oportunidad de unificar los títulos mundiales de peso pesado. Otras versiones indicaban que su período más reciente de retiro había terminado para establecer una pelea de trilogía contra Derek Chisora y que incluso había designado a Isaac Lowe como su nuevo entrenador.