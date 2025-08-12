Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos.

Con los entrenamientos en Casa Pumas en marcha, los planteles de rugby seven se preparan para los próximos desafíos internacionales. Los Pumas 7 y Las Yaguaretés intensifican su pretemporada, mientras que los equipos juveniles ultiman detalles para los Juegos Panamericanos Junior, que se celebrarán este fin de semana en Asunción, Paraguay.

En este marco, tres jóvenes entrerrianos han comenzado su trabajo en Casa Pumas, cada uno con distintos objetivos. Bautista Lescano, paranaense y jugador de Estudiantes, será el único representante de la provincia en los Juegos Panamericanos Junior.

Tres entrerrianos entrenan en Casa Pumas

Lescano formará parte del seleccionado masculino juvenil y se prepara para un torneo exigente, donde Argentina competirá en un grupo con equipos como Bermuda, Paraguay y Trinidad y Tobago. El evento, que se desarrollará este fin de semana en el estadio Héroes de Curupayty, será una gran oportunidad para que el joven entrerriano se afirme como una de las promesas del rugby argentino.

Por su parte, Paula Pedrozo, concordiense y jugadora de La Salle, y Antonella Reding, villaguayense y del Atlético Echagüe Club, ya consolidadas en Las Yaguaretés, continúan entrenando con el seleccionado femenino, con la vista puesta en futuras competiciones internacionales.