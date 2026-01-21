Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry ingresó en la tercera ronda del Abierto de Australia al derrotar al británico Arthur Fery. Francisco Cerúndolo superóal bosnio Damir Dzumhur

Tomás Etcheverry consiguió avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia al derrota a británico Arthur Fery por 7-6(4), 6-1 y 6-3 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 44 minutos. El próximo rival del tenista argentino, que ocupa el puesto número 62 del ranking ATP, será kazajo Aleksandr Bublik (10°).

El partido comenzó muy parejo, incluso con Fery consiguiendo un quiebre en el tercer game para tomar una rápida ventaja. SIin embargo, Etcheverry se recuperó rápidamente y en el siguiente turno de saque del británico se puso nuevamente dos iguales.

Embed Seguimosss



¡Gracias a todos por el apoyo!



¡La mejor hinchada del mundo entero ! pic.twitter.com/drLKbBscbn — Tomás Etcheverry (@tometcheverry) January 21, 2026

Luego fue todo muy parejo y el primer set debió definirse en el tie-break, donde Etcheverry impuso condiciones para quedarse con la “muerte súbita” por 7-4.

Ya en el segundo parcial, Etcheverry se mostró mucho más confiado y pasó por arriba a su oponente, a quien derrotó con un sólido 6-1 para empezar a encaminar su victoria.

Finalmente, en el tercer set a Etcheverry le alcanzó con un solo quiebre para conseguir una ventaja que sería definitiva.

Como sigue el camino de Tomás Etcheverry

De esta manera, el platense se metió en la tercera ronda, donde no la tendrá para nada fácil ante Bublik, quien hace pocas semanas se quedó con el título en el ATP 250 de Hong Kong para meterse por primera vez en su carrera en el top 10 del ranking ATP.

El kazajo, que es uno de los candidatos a llegar hasta las instancias finales de este Abierto de Australia, está demostrando un gran nivel, ya que en las ronda previas ganó sus partidos sin ceder sets.

Francisco Cerúndolo, firme en el Abierto de Australia

Etcheverry no fue el único argentino que se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia. Más temprano, durante la noche de este martes, también lo había conseguido Francisco Cerúndolo (18°), quien derrotó en una muy sólida presentación al bosnio Damir Dzumhur.

El último argentino que disputará su partido correspondiente a la segunda ronda del Abierto de Australia será Sebastián Báez, quien tendrá un interesante cruce frente al ítalo-argentino Luciano Darderi (22°) a partir de las 2