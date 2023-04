Tilcara realiza el sábado la Gran Paella Paraná.

El evento, que se consolido como uno de los principales atractivos turísticos de la Semana Santa en la capital entrerriana, prevé este año reunir fondos para mejorar la iluminación de Cancha 3 y la terminación del perímetro de la cancha de hockey, e nuestra sede de Sauce Montrull.

Desde primera hora de la mañana, los cocineros de la institución prenderán el fuego y para las 10.30 u 11, empezarán a despacharse los primeros platos, que contendrán alrededor de 800 gramos cada uno.

En total se realizarán dos cocciones y cada una será para la distribución de 1.100 porciones. Cada cocción comprenderá 240 kilos de mariscos, 100 kilos arroz, 80 kilos de pechuga de pollo, 120 kilos de verduras cortadas y unos 300 litros de caldo.

Está estipulado que se cocinen unas 2.200 porciones que se venderán en platos térmicos, solamente con reserva previa.

Los orígenes

“Nueve años atrás, durante una reunión con la Comisión Directiva bajo la presidencia de Luciano Barbagelata, a principios del mes de enero, se me ocurrió presentar una propuesta en principio algo alocada, como resultó: pensé en realizar una paella, pero, la idea era que no sea normal, sino que sea gigante. Pretendía que llamase la atención y que, a través del evento, podamos recaudar fondos para el club”, indicó el dirigente, ex jugador y entrenador, Roberto Cian.

“Fue así que presenté el proyecto con sus respectivos costos de inversión. Al mismo tiempo hubo gente que no estaba de acuerdo con la idea y prefería hacerla en varios discos”, explicó y añadió: “Mi intención era crear un impacto rotundo con una paella nunca antes vista, así que fui a una metalúrgica, les expuse la idea, me interpretaron y realizaron una paellera de casi tres metros de diámetro como la que tenemos, con un peso de 180 kilos”, manifestó.

“Si bien en un principio cuando le pasé el presupuesto a la CD, no teníamos dinero para pagarla, otro directivo de la entidad puso el equivalente y cuándo obtuviéramos ganancias, se lo devolvíamos, como así fue”, valoró.

Paso a paso

Cabe destacar que la primera edición de la Gran Paella Paraná se realizó con pescado de río y fue un éxito rotundo, con una masiva concurrencia de gente que se acercó a observar las alternativas del evento.

“Año a año fuimos perfeccionando este acontecimiento que al fin y al cabo, trascendió en todos los ámbitos el deporte, porque incluso después llevamos la paellera a distintos lugares”, deslizó Cian.

Como tantas otras gestas en la capital provincial, esta clásica Gran Paella Paraná, pasó de ser una idea ocurrente a una posibilidad única para recaudar fondos para una institución como el Club Tilcara, que crece a pasos agigantados y a la vez, puede brindarle a la ciudad un atractivo más en el fin de semana largo de Semana Santa.

El precio

Vale resaltar que el valor de cada plato será de $1.500 y para reservas, es posible contactarse con cualquier jugador de rugby o jugadora de hockey del club.